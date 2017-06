Başbakan'dan halka uyarı

BUGÜN saat 05.40'da köy meydanındaki Kayı Camisi’ne gelen Başbakan Binali Yıldırım, köylüleri ile birlikte bayram namazı için saf tuttu. Cami çıkışında köylüleriyle bayramlaşan Binali Yıldırım, çocuklara oyuncak da oyuncak dağıttı. Cami önünde açıklama yaparak bayram mesajı veren Başbakan Yıldırım, halkı özellikle trafik terörüne karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bayramların kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin doruğa ulaştığı günlerden birinin olduğunu hatırlatan Yıldırım:

Bugün ramazan bayramının birinci günü. Ramazan bayramını bu yıl doğduğum, büyüdüğüm Erzincanın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde köylülerimle, komşularımla birlikte geçiriyoruz. Bayram namazını kıldık şimdi de artık bayramlaşacağız ve böylece ramazandan sonra bayramı idrak etmiş olacağız. Bayramlar kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin doruğa ulaştığı günlerdir. İşte o günlerden birini yaşıyoruz. İnşallah bu bayramda ülkemizin, milletimizin birliği, dirliği ve beraberliğine, tüm İslam aleminin huzuruna kardeşliğine vesile olur. Bu bayram vesilesi ile ben ülkemizin birliği, beraberliği ve vatanın bölünmez bütünlüğü için hayatını ortaya koyan sınırlarda, dağlarlarda ve bayırlarda ülkenin güvenliği için mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize polisimize, askerimize, jandarmamıza, korucularımıza teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimiz sunuyorum. Milletin duası onlarla beraber. Çünkü onlar ülkemizin birliği için istiklali için geleceği için çalışıyorlar.

Bayramlarda verilmesi gereken en önemli mesajlardan birinin de şüphesiz ki trafik terörü olduğunu hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi:

Bayramda insanlar sılayı rahim yapıyor ve memleketlerine giderek, büyüklerini, kabirlerini ziyaret ediyor. Bu gidiş ve gelişlerde hiç arzu etmediğimiz trafik kazaları meydana geliyor. Dolayısı ile vatandaşlarımızdan özellikle isteğim aman siz siz olun yolların kurallarına uyun. Yolların kralı olmaz yolların kuralı olur. Hızlı gitmenize gerek yok. Hızlık gitmekle yavaş gitmek arasında bir ömür kadar fark var. Onun için sizlerin sevdiklerinize sağ salim ulaşması bizim en büyük önceliğimiz ve beklentimizdir. Bu bakımdan dostlarımızı, eşimizi, akrabamızı üzmemek için lütfen yola çıkarken dinlenmiş olarak, yorulduğumuzda ara vermek sureti ile seyahatinizi tamamlayın.

Doğduğu köyde bayramı idrak etmek için gelenlerin, güzel huylarından ve hasretlerinden biri olarak gençlere örnek teşkil ettiğini sözlerine ekleyen Yıldırım konuşmasını şöyle tamamladı:

"Geçmişini bilemeyen geleceğini inşa edemez. O yüzden vatanın her köşesinde her yerinde ay- yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak, birliğimizi ve beraberliğimizi sağlamlaştıracak her türlü çalışmayı birlikte yapmamız lazım. Türkiye hepimizin arzu ettiği muasır medeniyetler seviyesine ancak ve ancak daha çok çalışacak, birliğimizi ve kardeşliğimizi daha da sağlamlaştırarak farklılıklarımızı değil, ortak yönlerimizi ön plana çıkararak farklılıklarımızı zengin olarak görüp ve o şekilde hareket ederek sağlayacağız. Ben tekrar ramazan bayramının bütün milletimize, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Daha nice bayramlara birlik içinde beraberlik için de huzurla ulaşmamızı Mevlamdan niyaz ediyorum. Vatan için, millet için hayatını ortaya koyan, şehit olan bütün şehitlerimize Allah rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum.