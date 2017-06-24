Başbakan Yıldırım'ın yol güzergahında kaza: 5 ölü

EDİNİLEN bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım , Erzincan 'daki törenin ardından baba ocağı olan Refahiye ilçesinin Kayı köyüne doğru yola çıktı. Başbakanın geçişi öncesinde meydana gelen kaza da bir otomobil tırın altına girdi. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, Yıldırım kaza yerinde durarak yetkililerden bilgi aldı.

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