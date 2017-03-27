Başbakan Yıldırım’a Fahri Doktora

16 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Anayasa değişikliğini vatandaşa anlatmak için Muğla’ya gelen Başbakan Binali Yıldırım’a Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosu tarafından 22 Mart tarihinde alınan karar ile Fahri Doktora Payesi verildi. Üniversite AKM salonunda düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mansur Harmandar, “Ülkemizin kalkınması ve gelişmesinde, mesleki ve siyasi yaşamı boyunca eksilmeyen bir azimle çalışarak, ülkemizin can damarları olan hava ve deniz yolları ile kara ve deniz yolları alanlarında ve haberleşmede çok büyük projelere imza atarak Türkiye’yi çağdaş ülkeler düzeyinin üstüne taşıyan, Türk siyasi hayatına ve Türk siyasetinin gelişmesine emsalsiz destek sağlayarak ülkemizin dünya milletleri arasında en ön saflarda yer alabilmesi için üstün gayret gösteren ve ülkemizi başarıdan başarıya koşturan Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendiye Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi senatosu tarafından ‘Fahri Doktor’ unvanı verilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın fahri doktora cübbesini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar giydirdi. Cübbe töreninin ardından konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosuna şahsına uygun gördükleri Fahri Doktora için teşekkür etti. Başbakan Yıldırım, “Doktora payesi için üniversite senatosuna ve hocalarına teşekkür ediyorum. Her zaman yapılanların takdir edilmesi insanı mutlu ediyor. Cübbeyi giydik, doktorayı aldık. 16 Nisan’a doğru gidiyoruz. 65. Hükümetteyiz. 65 önemli bir sayı. 65 aynı zamanda emeklilik yaşı biliyorsunuz. 65. Hükümetin başbakanı olarak ekibimle beraber yönetim sistemini değiştirecek önemli bir kararın arefesindeyiz” şeklinde konuştu.