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Başbakan Yıldırım tarihe geçti!

Başbakan Binali Yıldırım, Malta'ya resmi ziyarette bulunan ilk Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı oldu

Başbakan Yıldırım tarihe geçti!

Başbakan Binali Yıldırım, Malta'ya resmi ziyarette bulunan ilk Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı oldu

17 Şubat 2017 Cuma 10:52
Başbakan Yıldırım tarihe geçti!
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ÖZEL uçak 'TUR' ile Malta'nın başkenti La Valletta'ya giden Yıldırım'ı, Malta Uluslararası Havaalanı'nda Malta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joe Mizzi ile Türkiye'nin La Valletta Büyükelçisi Reha Keskintepe ve diğer ilgililer karşıladı.
RESMİ ZİYARETTE BULUNAN İLK TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI
Başbakan Binali Yıldırım, Malta'ya resmi ziyarette bulunan ilk Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı oldu.
Başbakan Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ak Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz de La Valletta'ya geldi.
TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ
Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın daveti üzerine resmi bir ziyaret gerçekleştiren Yıldırım, Muscat ile yapacağı görüşmelerin yanı sıra Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca tarafından kabul edilecek. Ziyaret kapsamında ayrıca Türk ve Malta iş çevrelerinin bir araya geleceği iş forumu düzenlenecek.
Ziyaret ve temaslarda, Malta'nın AB Dönem Başkanlığı ışığında Türkiye-AB ilişkileri, AB ile ilgili konuların yanı sıra diğer güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması da öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımMaltaLa VallettaMalta Uluslararası Havaalanı
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