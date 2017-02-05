banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88390
ALTIN
144.996
DOLAR
3.6928
STERLIN
4.6171
EURO
3.9848
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Çocuklarda iştahsızlığa yol açan 5 etken
Çocuklarda iştahsızlığa yol açan 5...
04 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
04 Şubat Günlük Burç Yorumu
4 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
4 Şubat 2017 Alanya -...

Başbakan Yıldırım: Ey Kemal Bey uyan artık...

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma töreninde yaptığı konuşmada "Yaptığımız her projede yarınlarımızı da inşa ediyoruz, geleceğimizi güvence altına alıyoruz" dedi. Referandum için de çağrı yapan Yıldırım, " Başörtü yasağını 28 Şubat kalıntısı vesayet uygulamalarını kaldırırken, CHP, 'Bu bir rejim sorunudur' dedi. Bu anayasa değişikliğine ne demesini beklersiniz? Ona da rejim sorunu dedi. Ey CHP, ey Kemal Bey; uyan artık. Türkiye rejimini seçti" ifadesini kullandı

Başbakan Yıldırım: Ey Kemal Bey uyan artık...

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma töreninde yaptığı konuşmada "Yaptığımız her projede yarınlarımızı da inşa ediyoruz, geleceğimizi güvence altına alıyoruz" dedi. Referandum için de çağrı yapan Yıldırım, " Başörtü yasağını 28 Şubat kalıntısı vesayet uygulamalarını kaldırırken, CHP, 'Bu bir rejim sorunudur' dedi. Bu anayasa değişikliğine ne demesini beklersiniz? Ona da rejim sorunu dedi. Ey CHP, ey Kemal Bey; uyan artık. Türkiye rejimini seçti" ifadesini kullandı

05 Şubat 2017 Pazar 14:02
Başbakan Yıldırım: Ey Kemal Bey uyan artık...
banner404

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Başbakan Yıldırım'ın burada yaptığı konuşmasının satır başları şöyle: "Buraya gelince 40 yıl öncesini hatırladım. Rahmetli babam arsa almıştı, oraya bir inşaat yaparken, buranın çamurlarını çok çiğnedik. Burayı karış karış bilirim, hemşehrilerimin sıkıntılarını bilirim. Yapılacak bu kentsel dönüşümle, Fikirtepe'de 13 adada tamamen, yepyeni bir şehir inşa edilecek. Bunun yanı sıra 2 adada da dönüşüm çalışmaları başlıyor. 
Kentsel dönüşüm projeleri hükümetimizin önemli icraatlarından biridir. 2002'de göreve geldiğimizde Türkiye'nin en önemli konularından biri de ev ihtiyacıydı. Büyük bir konut seferberliği başlattık. Kısa süre içerisinde Türkiye'nin her köşesinde konut projelerini hayata geçirmeye başladık. Gerek toplu konut, gerek kentsel dönüşüm çalışmalarında kararlılığımız aynen devam ediyor.  Temelini attığımız her eser, her yeni proje vatandaşımızın işini, aşını, ekmeğini büyütüyor. İnsanlarımızın yaşam kalitesini artırmak en temel görevimizdir. Her yatırımla iş alanı sağlıyoruz, yeni istihdam alanı sağlıyoruz. 
GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ
Temelini attığımız her eser, her yeni proje vatandaşımızın işini, aşını, ekmeğini büyütüyor. İnsanlarımızın yaşam kalitesini artırmak en temel görevimizdir. Her yatırımla iş alanı sağlıyoruz, yeni istihdam alanı sağlıyoruz. Bu dev projelerle sadece bugünü değil, yarınlarımızı da inşa ediyoruz, geleceğimizi güvence altına alıyoruz.
Millete hizmetten, ekonomiyi büyütmekten başka hiçbir amacımız olmadı. Avrasya Tüneli ile Göztepe'den gireceksiniz, Yenikapı'dan çıkacaksınız. Biz laf üstüne laf koyanlardan olmadık, her zaman taş üstüne taş koyanlardan olduk. Millete hizmet yolunda yorulmadık, yılmadık. Birçok eseri ülkemize kazandırdık. Güzel İstanbul'a 7 eser kazandırdık. Ankara-İstanbul Hızlı Treni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, 3. Havalimanı yapılıyor, Avrasya Tüneli, İstanbul-İzmir Karayolu, Osman Gazi Köprüsü... Eserler kendini gösteriyor. 
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
Bu anayasa değişikliği nedir biliyor musunuz? Memlekette güzel bir iş olsa, faydalı bir iş olsa CHP hemen harekete geçer. Bunların hatırlayın, başörtü yasağını kaldıracağımız zaman 'Bu bir rejim meselesidir' dediler. Başörtü yasağını 28 Şubat kalıntısı vesayet uygulamalarını kaldırırken, CHP, 'Bu bir rejim sorunudur' dedi. Bu anayasa değişikliğine ne demesini beklersiniz? Ona da rejim sorunu dedi. Ey CHP, ey Kemal Bey; uyan artık. Türkiye rejimini seçti. 1923'te Cumhuriyeti ilan ettik. Cumhuriyeti daha da ileri taşıyacak yeni anayasayı milletmizin huzuruna getiriyoruz. Her ne kadar siz Meclis'te aslanlar gibi kürsü işgal ederek, ayak ısırarak bunu engellemeye çalışsanız da başaramadınız, şimdi söz milletindir, karar sizindir. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Fikirtepe Kentsel Dönüşüm ProjesiCHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Danıştay saldırısında FETÖ trafiği
Danıştay saldırısında FETÖ trafiği
Bakan Işık'tan "Pardus" çağrısı
Bakan Işık'tan "Pardus" çağrısı
DEAŞ'ın sözde El Bab valisi öldürüldü
DEAŞ'ın sözde El Bab valisi öldürüldü

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals