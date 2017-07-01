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Başbakan Yıldırım, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Başbakan Yıldırım, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı

01 Temmuz 2017 Cumartesi 23:30
Başbakan Yıldırım, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutladı
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BAŞBAKAN Yıldırım, yayımladığı mesajda, “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını en içten duygularımla kutluyorum. 1 Temmuz 1926, Türkiye'nin kendi karasularında hakimiyet ve istiklalini bütün dünyaya ilan ettiği tarihtir.
Kabotaj Kanununun ilanı, milletimizin denizlerimize olan ilgisini ve sahip çıkma duygusunu güçlendirdiği gibi denizciliğimizin gelişmesi için de en önemli adım olmuştur. Denizcilik sektörümüz bugün, güçlü altyapısı, modern tersaneleri ve büyüyen deniz ticaret filosuyla ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunmaktadır.
Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olan, iki önemli boğazı sınırlarında bulunduran ve kıtaları birbirine bağlayan jeopolitik konumunu, denizciliğimiz açısından en iyi şekilde değerlendirmek için adımlar atıyoruz.
Hükümetimiz, denizciliğimizin daha da gelişmesi ve denizlerimizden sağlanan imkanların artırılması için her türlü desteği sağlamaktadır.
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı vesilesiyle denizcilerimize işlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyor, bütün vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan YıldırımDenizcilik Ve Kabotaj Bayramı
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