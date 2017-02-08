Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

ATO Congresium'da, Ak Parti Ana Kademe İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Yıldırım'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar

Muhalefetin parlementer sistem diye bir derdi olmadığını biliyoruz. tek biz yeni bir sistem getirdik diye buna sarıldılar

"Türkiye monarşiyle yönetilseydi, biz buna karşılık demokratik bir sistem teklif etseydik, emin olun bunların tamamı kralcı ve kraliçeci olurlardı. Cumhura, cumhurun tercihlerine saygısı olmayanların cumhuriyetçiliği de yalandan başka bir şey değildir."

"Hayatında hiçbir hayır iş yapmamış olanlar her şeye hayır diyerek gelişme olmayacağını anlamalılar."

AK Parti, AB için çalışırken bugünkü hayırcılar vesayet odaklarının yanında saf tuttu.

Ülkede herşey güllük gülüstandı biz bir sabah uyandık, sistemi değiştirelim demedik. Bunun arka planı var.

Artık söz karar milletindir.

Cumhuriyet baki ama artık yönetim sistemninin miyadı dolmuştur. Türkiye'nin rejim problemi yoktur.

Türkiye rejimine 1923'te Gazi Mustafa kemal ve silah arkadaşları tarafından karar verilmiştir.

Milletimizin önüne bir anaysa değişikliği ve yeni bir hükümet sistemi getirebilmemizi saladıkları için MHP'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah MHP ile işbirliği devam edecek

İnşallah nisan ayının ortasında yapacağımız halk oylamasında anayasa değişikliğini milletimizin kararıyla yerine getirmiş olacağız.

Esasen bu değişiklik 19. anayasa değişikliğidir.

19'uncu değişiklikte toplam 18 madde var. Bu 14 madde cumhurbaşkanlığı ve sistemi getirmektedir. Diğer 4'ü yargı ile ilgilidir.

Bu maddeleri kafanıza nakşedeceksiniz. Bu maddeleri kendimiz bilmeden milletimizin kafasına nakşedemeyiz.

Okuyun değerlendirin kafanıza takılanları da sormayı ihmal etmeyin

Muhalefet yeni sistemle alakası olmayan konuları yalan kampanyası yakalaşımıyla anlatıyor.

Bizim bu yalanlar kampanyası ile ilgili tek yapmamaız gereken doğruları anlatmaktır. Milletimize nasıl katkıları olacağını teker teker anlatacağız.

Eğer 80 milyon vatandaşımızın her birine ulaşıp hakikatleri anlatırsak 2007'de ki sonucu almamız iş değil.

Cumhurbaşkanını vatandaş seçmiş 22 milyon vatandaş oy vermiş ne diyeceksiniz. "yetkim var sorumluluğum yok" olur mu öle şey.

Vatandaş seçtiğinden hesap sorrar bu anayasada yok.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletmizin istediği bir değişikliktir.

Millet mevcut sistemde milletvekilini seçiyor, meclisi seçiyor. Ama milleti yöneteni seçemiyor.Biz mevcut durum ile nayasayı uyumlu haline getiriyoruz. Kim hükümet olacak kim cumhurbaşkanı olacak buna ben karar vereceğim. yapılan budur.

CHP krizlerden kaoslardan medet umarak kıyısından köşesinden iktidar olmuştur. Bu sistemde buna yer yok çalışan ikna eden iktidar olacak.