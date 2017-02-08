banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87450
ALTIN
148.889
DOLAR
3.7511
STERLIN
4.6871
EURO
3.9959
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Parkinsonda ilaçlar yetersizse çare beyin pili
Parkinsonda ilaçlar yetersizse çare beyin...
Şekere dikkat!
Şekere dikkat!
Dikkat eksikliğine ilaçsız çözüm!
Dikkat eksikliğine ilaçsız çözüm!

Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti istişare toplantısında konuşuyor

Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti istişare toplantısında konuşuyor

08 Şubat 2017 Çarşamba 12:04
Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar
banner404

 ATO Congresium'da, Ak Parti Ana Kademe İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Yıldırım'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar

Muhalefetin parlementer sistem diye bir derdi olmadığını biliyoruz. tek biz yeni bir sistem getirdik diye buna sarıldılar

"Türkiye monarşiyle yönetilseydi, biz buna karşılık demokratik bir sistem teklif etseydik, emin olun bunların tamamı kralcı ve kraliçeci olurlardı. Cumhura, cumhurun tercihlerine saygısı olmayanların cumhuriyetçiliği de yalandan başka bir şey değildir."

"Hayatında hiçbir hayır iş yapmamış olanlar her şeye hayır diyerek gelişme olmayacağını anlamalılar."

AK Parti, AB için çalışırken bugünkü hayırcılar vesayet odaklarının yanında saf tuttu.

Ülkede herşey güllük gülüstandı biz bir sabah uyandık, sistemi değiştirelim demedik. Bunun arka planı var.

Artık söz karar milletindir.

Cumhuriyet baki ama artık yönetim sistemninin miyadı dolmuştur. Türkiye'nin rejim problemi yoktur.

Türkiye rejimine 1923'te Gazi Mustafa kemal ve silah arkadaşları tarafından karar verilmiştir.

Milletimizin önüne bir anaysa değişikliği ve yeni bir hükümet sistemi getirebilmemizi saladıkları için MHP'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah MHP ile işbirliği devam edecek

İnşallah nisan ayının ortasında yapacağımız halk oylamasında anayasa değişikliğini milletimizin kararıyla yerine getirmiş olacağız.

Esasen bu değişiklik 19. anayasa değişikliğidir.

19'uncu değişiklikte toplam 18 madde var. Bu 14 madde cumhurbaşkanlığı ve sistemi getirmektedir. Diğer 4'ü yargı ile ilgilidir.

Bu maddeleri kafanıza nakşedeceksiniz. Bu maddeleri kendimiz bilmeden milletimizin kafasına nakşedemeyiz.

Okuyun değerlendirin kafanıza takılanları da sormayı ihmal etmeyin

Muhalefet yeni sistemle alakası olmayan konuları yalan kampanyası yakalaşımıyla anlatıyor. 

Bizim bu yalanlar kampanyası ile ilgili tek yapmamaız gereken doğruları anlatmaktır. Milletimize nasıl katkıları olacağını teker teker anlatacağız.

Eğer 80 milyon vatandaşımızın her birine ulaşıp hakikatleri anlatırsak 2007'de ki sonucu almamız iş değil.

Cumhurbaşkanını vatandaş seçmiş 22 milyon vatandaş oy vermiş ne diyeceksiniz. "yetkim var sorumluluğum yok" olur mu öle şey.

Vatandaş seçtiğinden hesap sorrar bu anayasada yok.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletmizin istediği bir değişikliktir.

Millet mevcut sistemde milletvekilini seçiyor, meclisi seçiyor. Ama milleti yöneteni seçemiyor.Biz mevcut durum ile nayasayı uyumlu haline getiriyoruz. Kim hükümet olacak kim cumhurbaşkanı olacak buna ben karar vereceğim. yapılan budur.

CHP krizlerden kaoslardan medet umarak kıyısından köşesinden iktidar olmuştur. Bu sistemde buna yer yok çalışan ikna eden iktidar olacak.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımAK Partiİstişare Toplantısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Temmuz'da İstanbul Emniyetinde yaşananların görüntüleri ortay çıktı
15 Temmuz'da İstanbul Emniyetinde yaşananların görüntüleri ortay çıktı
Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Görüşme olumlu ve samimi geçti
Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Görüşme olumlu ve samimi geçti
El Bab'da DEAŞ saldırısı, yaralı askerler var
El Bab'da DEAŞ saldırısı, yaralı askerler var

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals