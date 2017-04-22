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Başbakan Yıldırım'dan 23 Nisan mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Başbakan Yıldırım'dan 23 Nisan mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı

22 Nisan 2017 Cumartesi 17:45
Başbakan Yıldırım'dan 23 Nisan mesajı
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "TBMM, ülkemizin son 15 yılda sağladığı demokratik istikrarın 16 Nisan halk oylaması ile perçinlenmesinde de öncü bir rol üstlenmiştir. 16 Nisan’da milletçe aldığımız karar, milli iradenin en açık şekilde yönetime yansıması ve hukukun üstünlüğünün tam manasıyla hayata geçmesi yolunda ülkemize çok önemli kazanımlar sağlayacaktır" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Bugünü bayram olarak kutlayan çocuklarımızın sevincini ve heyecanını paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' esası üzerine teşekkül eden Büyük Millet Meclisimizin 23 Nisan 1920 tarihinde açılmasıyla Türk tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Gazi Mustafa Kemal liderliğinde sürdürülen istiklal mücadelemiz, vatanımızın işgallerden kurtarılması ve Cumhuriyetimizin ilan edilmesiyle hedeflerine ulaşmıştır. TBMM, kurulduğu günden bugüne çoğulcu demokratik prensiplerin ülkemizde geçerli kılınması için tarihi bir görev üstlenmiş ve Türkiye’nin modern dünyayla bütünleşmesine öncülük etmiştir. TBMM’nin açılışının 97. yılında gururla ifade edebilirim ki, Türkiye, her geçen gün gelişmekte ve güçlenmektedir. TBMM, ülkemizin son 15 yılda sağladığı demokratik istikrarın 16 Nisan halk oylaması ile perçinlenmesinde de öncü bir rol üstlenmiştir" ifadelerini kullandı.
16 Nisan’da halkoyuna sunulan Anayasa değişiklik teklifinin, milletin 'evet' oylarıyla kabul edildiğini belirten Yıldırım, "Milli irade, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesiyle bihakkın tecelli etmiş olacaktır. 16 Nisan’da milletçe aldığımız karar, milli iradenin en açık şekilde yönetime yansıması ve hukukun üstünlüğünün tam manasıyla hayata geçmesi yolunda ülkemize çok önemli kazanımlar sağlayacaktır" dedi.
Başbakan Yıldırım, mesajında şunları kaydetti: "Sevgili çocuklar, 23 Nisan bayramınız kutlu olsun. Hepinize en içten sevgilerimi sunuyorum. Dünya çocuklarıyla beraber kutladığınız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milletçe siz çocuklara verdiğimiz değeri ve duyduğumuz güveni en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Sizler, ülkemizin bugünü, geleceği, biricik umudusunuz. Türkiye'yi aydınlık yarınlara sizler taşıyacaksınız. İmza atacağınız başarılarla, ülkemizin hedeflerine ulaşmasında sizler belirleyici olacaksınız. Sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat yaşamanız en büyük temennimizdir. Hükümet olarak bütün çabalarımızı bu istikamette yürüttüğümüzü bilmenizi isterim. Her hizmetimiz siz çocuklarımız içindir. Hepinizi çok seviyor ve sizlere çok güveniyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyor ve gözlerinizden öpüyorum. Ailelerinize selam ve sevgilerimi iletiyorum.
Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını, Birinci Meclis üyelerini saygı, minnet ve şükranla anıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
TBMMBinali Yıldırım23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk BayramıMilli Irade
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