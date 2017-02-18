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Başbakan Yıldırım, Aliyev ve Merkel ile görüştü!

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Şansölyesi Angela Merkel ile ayrı ayrı görüştü

Başbakan Yıldırım, Aliyev ve Merkel ile görüştü!

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Şansölyesi Angela Merkel ile ayrı ayrı görüştü

18 Şubat 2017 Cumartesi 21:40
Başbakan Yıldırım, Aliyev ve Merkel ile görüştü!
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Almanya ziyareti kapsamında katıldığı 53. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Almanya Şansölyesi Merkel ile görüştü. Aliyev ile görüşmesinde Azerbaycan'la kurulan ikili ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım, Türkiye ve Azerbaycan arasında yoğun bir şekilde devam eden üst düzey ziyaret ve temasların bu ilişkileri daha da ileriye taşıyacağına olan inancını ifade etti.Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Yıldırım'ın, Azerbaycan'ın iyi günde ve kötü günde Türkiye halkına ve devletine her daim verdiği destek için teşekkür ettiği FETÖ ile mücadeledeki tutumunu ve desteğini takdire şayan bulduğunu vurguladı. Görüşmede, iki komşu ülkenin bölgesel konularda da işbirliğini artırarak devam edecekleri teyit edilirken, ekonomi alanındaki ortaklığın daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındı. Yıldırım, Azerbaycan'ın transatlantik kurumlarla bütünleşme sürecine verdiği önem ve desteğin devam edeceğini yineledi ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilerek devam etmesi yönündeki temennilerini dile getirerek, uluslararası alanda iki ülke için de önem arz eden konularda eşgüdümü devam ettirme yönündeki arzusunu ifade etti.

YILDIRIM-MERKEL GÖRÜŞMESİ

Yıldırım, Münih'te bir araya geldiği Merkel'e, Türkiye-Almanya ilişkilerinin karşılıklı üst düzey ziyaret ve temaslarla tekrar ivme kazanmış olmasından duyulan memnuniyeti dile getirdi. Yıldırım-Merkel ikilisi, önümüzdeki dönemde diyalog ve işbirliğinin devam ettirilmesi üzerinde mutabık kaldı.İkili ve bölgesel işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Güvenlik ve terörle mücadele konuları da gündeme geldi. Mevkidaşlar, terörle mücadele konusunda Türkiye ve Almanya'nın işbirliği olanaklarını ele alırken, Yıldırım, Merkel'e bu konudaki beklentileri aktardı. Almanya'da yaşayan 3 milyonun üzerindeki Türkiye kökenli insanın ikili ilişkiler üzerindeki öneminin teyit edildiği görüşmede Alman heyet, Türkiye'yle diyalog ve işbirliğinin sürdürülmesi konusundaki isteklerini kaydederken, bölgedeki istikrarsızlıklar, düzensiz göç ve terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham AliyevAlmanya Federal CumhuriyetiŞansölyesi Angela Merkel
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