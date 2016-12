Başbakan yardımcısından flaş açıklama 

Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kur ulu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) sorumlu Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli gündemde olan faiz ve FETÖ şirketleri gibi konularda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yenişafak'tan Şuayip Alabay'ın haberine göre TMSF'nin elindeki şirketlerin sayısında artış olduğuna dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Canikli, bu sayının 719'a ulaştığını belirtti.Mali ve bankacılık sektörü açısından TMSF'nin elindeki şirketlerin borçlarından dolayı risk arz ettiği şeklindeki iddilara cevap veren Canikli, “Bu şirketlerin bankacılık sektörü açısından riskleri sıfır. Hiçbir riski kalmadı. Eğer TMSF'ye devredilmemiş olsaydı, mahkemelerin atadığı kayyumlar tarafından yönetilmiş olsaydı şu an bazı sıkıntılar olabilirdi. Orada rasyonel yönetim açısından bazı sıkıntılar vardı.Hatta o dönemde kayyum atanan firmalarda ciddi kan kayıpları meydana gelmeye başlamıştı. Satışları düşmeye, bankalar kredi vermemeye başlamışlardı. Orada ciddi sıkıntı yaşanıyordu. TMSF'ye devredildikten sonra bunların hepsi bitti. Hiçbir problemleri kalmadı. Bunlar şu anda yönetilmeye devam ediyor. Daha önce çok yoğun bir şekilde, TMSF'ye devredilmeden önce bankalar yoğun bir şekilde şikayet ediyordu" şeklinde konuştu.Bu dönemde birilerinin 'Faizlerin artmasını isteriz' diye tempo tuttuğunu aktaran Canikli, kurdaki dalgalanmaları bir kesimin koz olarak kullandığını ifade etti. Başbakan Yardımcısı Canikli, şöyle devam etti:“Hatta faizlerde bu artışı sağlayabilmek için kurdaki dalgalanmanın bir kısmını tetiklediklerini, organize ettiklerini söylemekte mümkün. Eğer faizi arttırmazsanız kurda daha çok büyük dalgalanma olur' gibi bir örtülü tehditle bunu yaptırıyorlar. Ama şu an bunların bu şekildeki taleplerine kesinlikle sıcak bakılmıyor. Merkez Bankası faizleri arttırmadı. Bütün bu beklentilere ve baskıları rağmen arttırmadı. Bu da son derece önemli."Uygulamada olan ve 6 ay süreyle uzatılan Varlık Barışı'nın şu ana kadar yapılanlardan farklı olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Canikli, şu açıklamalarda bulundu:“Türkiye'ye ciddi bir kaynak gelmesini bekliyoruz. Güvende hissetmeyen Körfez sermayesinden ciddi bir kaynak girişi var. Katlanacağını düşünüyoruz."Ellerindeki şirketlerden bazılarının borsada işlem gören ve halka açık şirketler olduğunun altını çizen Başbakan Yardımcısı Canikli, çoğunun zarardan kara geçtiğini söyledi. Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:“Örnek vermek gerekirse Koza Altın'ın TMSF'ye devrinden sonraki hisse fiyatları 15 Temmuz öncesinin de üzerine çıktı. Tarihi bir rekor kırdı. Bu durum diğerleri içinde geçerli. Yine Boydak Grubu'nun markalarından İstikbal ve Bellona'nın satışları tavan yaptı. 5 yılın en yüksek satışlarına ulaştı. Bu şirketler artık devlet tarafından yönetiliyor. Devletin güvencesi altında. Dolayısıyla FETÖ bağı ve ilişkisi kalmadı. Bu şirketlerde bankaların alacakları vardı. Bankaları şöyle tehdit ediyordu: Firmalar batarsa kayyumun elinde ödeyemez hale gelir ve bankalarda ciddi anlamda sıkıntı yaşardı. Şu anda hiçkimseden en ufak bir eleştiri ve sıkıntı yok. Gayet güzel yönetiliyor. Bankacılık sektörünün TMSF'ye devredilen şirketlerdeki riski sıfır."Türk bankacılık sisteminin 2008'de rüştünü ispat ettiğini ve sağlam durduğunu söyleyen Nurettin Canikli:“Tüm bunlara rağmen geçtiğimiz ay Fitch Ratings derecelendirme kuruluşu Türk bankacılık sistemimizin notunun olumsuz olduğunu söyledi. Ardından 21 Aralık'ta Avrupa Komisyonu'nu bankacılık sistemimizin güçlü olduğunu açıkladı. AB'nin bu kararı Fitch'in söylediği sözü tekzip ediyor. Yalanlıyor adeta."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek faize ilişkin sözlerine de değinen Nurettin Canikli, bankalarla diyalogta olduklarını ve liberal bir politika izlediklerini söyledi. Canikli, "Bankalarla görüşerek aşırı rekabetten uzak durmalarını ve faizlerin yükseltilmesine neden olacak şekilde bir yarışa girmemelerini sürekli tavsiye ediyoruz, aktarıyoruz, görüşüyoruz, toplanıyoruz. Bu yöntemlerinde etkili olduğunu gördük" açıklamasında bulundu.Geçtiğimiz mayıs ayında lisans alan Bank Of China'nın faaliyetlerine başlamaması ile ilgili konuya da açıklık getiren Nurettin Canikli, “Geliyor yakında. Çok kısa bir süre içerisinde faaliyete başlayacaklar. Tarih vermeyelim ama çok yakın bir zamanda diyebiliriz. O konudaki iradelerini beyan ettiler. Herhangi bir sıkıntı yok. 15 Temmuz'dan sonra bazı soru işaretleri ortaya çıkmıştı. Şu anda bu soru işaretleri tamamen ortadan kalktı" dedi.