Başbakan ITB yolcusu

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmelerinde de terör olaylarının ardından Türkiye'de en çok kullanılan havalimanlarında güvenlik konusunda ortak tatbikat kararı alındığı öğrenildi. Yıldırım'ın Arap Turizm Örgütü Başkanı Bandar Bin Fahad Al Fuhaid'ı kabulünde de Arap kanaat önderlerinin Türkiye'de ağırlanması, sosyal medya ve yazılarında Türkiye'ye yer vermeleri kararlaştırıldı.

ORTAK GÜVENLİK TATBİKATI

Hükümet, 2016 yılında turist sayısındaki yüzde 30'luk kayıp üzerine seferberlik başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Komşunu al da gel" projesini açıklamasının ardından Başbakan Yıldırım'ın hafta için yaptığı temaslarda da gündem turizm oldu. Yıldırım'ın Merkel ve May ile görüşmelerinde, özellikle Reina saldırısıyla birlikte turistlerin tatillerini Türkiye'de geçirmekten duyduğu endişe gündeme geldi. Görüşmede, her iki liderle de havaalanları ve turizm beldelerinin güvenliğine ilişkin ortak çalışma yapılması kararlaştırıldı.

TURİZM FUARINA DAVET

Edinilen bilgiye göre Merkel, Yıldırım'ı mart ayında Almanya'da düzenlenecek ITB Berlin Turizm Fuarı'na devat etti. Merkel, Yıldırım'a "Fuara mutlaka sizi de bekliyoruz. Turizm alanında çok büyük bir fuar, burada turizm ile ilgili başlattığınız projeleri özellikle Alman vatandaşlarına duyurabilirsiniz" dedi. Yıldırım da fuara katılacağını söyledi. Fuarda Erdoğan'ın turizmcilerle toplantısında açıkladığı "Komşunu al da gel" projesinin de tanıtımı yapılacak.