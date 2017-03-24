Başbakan'dan CHP ile ilgili flaş iddia

BAŞBAKAN Yıldırım, Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Meydandaki coşkunun büyük Türkiye'nin habercisi olduğunu belirten Yıldırım, demokrasiyi taçlandırmak için 16 Nisan'a doğru gün saydıklarını, birlik, beraberlik, kardeşlik, demokrasi, gelecek, büyük ve güçlü Türkiye için "Evet" diyeceklerini vurguladı.

"Milletten başka hiç kimsenin sözü geçmeyecek" Başbakan Yıldırım, 16 Nisan'da mührün millete geçeceğine işaret ederek, "Kurulduğumuz günden bu yana 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışından hiç ayrılmadık. Tek adres, tek durak millet oldu. Tek dayanağımız milletimiz oldu. Sırtımızı birileri gibi terör örgütlerine yaslamadık, sırtımızı vesayet odaklarına dayamadık. Ak Parti, Anadolu insanının siyasetteki baba ocağı oldu. Her vatandaşa, herkese kapımız açık oldu. Siz istediniz, sizin istediğinizi yaptık. Onlar konuştu, AK Parti hizmetleri, eserleri konuşturdu. 15 yıldır devam eden bu kutlu yürüyüşümüz şimdi milletin efendi, patron olduğu koltukla taçlanacak. Yeni anayasa öyle bir değişiklik getiriyor ki tek bir patron var, o da millet. Milletten başka hiç kimsenin sözü geçmeyecek." diye konuştu.

Yıldırım, geçmiş dönemde vesayet odaklarının milli iradenin önüne geçtiğini, ülkenin başbakanı ve bakanlarını darağacında kaybettiğini anımsattı.

Ülkenin nice gençlerini terör olaylarında yitirdiğini anlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Bu ülke çok vakit ve imkan kaybetti. Bu anayasa ile eğer devam edersek kayıplarımız artarak devam edecek. Önümüzde darbeden kalma 82 model bir anayasamız var. Bu anayasa artık yürümüyor, yolda kalıyor. Milleti de yolda bırakıyor. Artık bu anayasadan Türkiye'ye, gençlere, kadınlarımıza fayda gelmiyor." ifadelerini kullandı.

"Kalkınma için mutlaka tek başına iktidar şart"

Yıldırım, 2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir hukuk garabeti yaşandığını anımsatarak, sözlerine şöyle devam etti: "O dönemde AK Parti'ye, milletin partisine cumhurbaşkanlığı seçimi yaptırmadılar. Bir icat yaşadık. Bunu neye dayanarak yaptılar? Anayasaya dayanarak yaptılar. Gelişmiş ülkelerde anayasalar ülkenin önünü kapatmak değil önünü açmak, daha kolay yönetilmesini sağlamak için kullanılır. Bizim anayasamız ise ülkenin, memleketin, seçimlerin önünü tıkamak için kullanılır. Şimdi zaman bunu değiştirme zamanıdır. Öncelikli olarak istikrar, kalkınma için mutlaka tek başına iktidar şart. Artık yüzde 30-35'ler ile iktidar devri kapanıyor. Sandığa gidecek millet, kime oy verecekse yüzde 50 ve daha yukarı oy verecek. Yüzde 50'nin altında kimse seçim kazanamayacak. Yani oy verenlerin sayısının yarısından bir fazlası oy alan cumhurbaşkanı seçilecek."

CHP İLE İLGİLİ FLAŞ İDDİA

"Orada (CHP) zaten kimin genel başkan olduğu da belli değil. Her biri bir boy. Baykal ayrı bir propaganda yapıyor. Muharrem İnce ayrı propaganda yapıyor. Gürsel Tekin ayrı bir havadan çalıyor. Hepsi, 16 Nisan'dan sonra genel başkanlığa hazırlanıyor. Referandum umurunda değil bunların. Bunların işi gücü kendi hesaplarını görmek." dedi.

"Bu CHP'nin kafasında bir şey daha var. 'Tek adam' diyor. Kardeşim yedi seçime girdin, yedisini de kaybettin hala tek adamsın. Tek adam arıyorsan aynaya bak."