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10 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Şubat Günlük Burç Yorumu

Başbakan Binali Yıldırım ile CIA Başkanı görüştü

Başbakan Yıldırım, CIA Direktörü Pompeo’ya, Türkiye'nin FETÖ ile mücadeleye yönelik yaklaşımını ve bu çerçevede ABD yönetiminden beklentilerini aktardı

Başbakan Binali Yıldırım ile CIA Başkanı görüştü

Başbakan Yıldırım, CIA Direktörü Pompeo’ya, Türkiye'nin FETÖ ile mücadeleye yönelik yaklaşımını ve bu çerçevede ABD yönetiminden beklentilerini aktardı

10 Şubat 2017 Cuma 13:55
Başbakan Binali Yıldırım ile CIA Başkanı görüştü
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, CIA Direktörü Mike Pompeo'ya, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye yönelik yaklaşımını ve bu çerçevede ABD yönetiminden beklentilerini aktardı. Yıldırım, örgüt lideri Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade süreci dahil, örgütün ABD'deki yapılanması ile mücadele konusunda ABD'nin tüm ilgili makamlarından iş birliği talebini tekrarladı.Başbakan Yıldırım, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Pompeo'yu Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

YENİ YÖNETİM İŞ BİRLİĞİNE ÖNEM VERİYOR
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, Türkiye'nin, ABD'de yeni yönetim döneminde iş birliğine verdiği önem vurgulanarak gerek ikili gerek bölgesel çerçevede, terör ve organize suç başta olmak üzere, istihbarat alanında yakın bir çalışma ilişkisi tesisi konusunda ortak yaklaşım paylaşıldı.

BAŞBAKAN FETÖ İLE MÜCADELENİN ALTINI ÇİZDİ
Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin FETÖ ile mücadeleye yönelik yaklaşımı ve bu çerçevede ABD yönetiminden beklentilerinin altını çizdi. Yıldırım, örgüt lideri Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade süreci dahil, söz konusu terör örgütünün ABD'deki yapılanması ile mücadele konusunda ABD'nin tüm ilgili makamlarından iş birliği talebini tekrarladı.Pompeo ise üstlendiği görev çerçevesinde ilk ziyaretlerinden birini Türkiye'ye yaptığını belirterek, Türkiye ile iş birliği içerisinde çalışmaya önem atfettiklerini vurguladı. Pompeo, El Bab'da şehit olan Türk askerleri için taziye ve başsağlığı dileklerini iletti.


 

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Anahtar Kelimeler:
Mike PompeoBinali YıldırımCIAFetö
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