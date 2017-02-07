banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87356
ALTIN
148.117
DOLAR
3.7410
STERLIN
4.6341
EURO
3.9925
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Kuru öksürük nasıl geçer?
Kuru öksürük nasıl geçer?
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı yaşanabilir
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı...
Meyan kökü zekayı azaltır mı?
Meyan kökü zekayı azaltır mı?
Flaş Haber
3 saatte 3 marketi soydular
Kapat

Başbakan açıkladı: Hükümet karşılayacak

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası`nda çalışanlara yönelik Başbakan Yıldırım açıklamada bulundu: "500 bin çalışanının maaşını veriyoruz, sigorta primlerini Maliye Bakanlığı karşılayacak"

Başbakan açıkladı: Hükümet karşılayacak

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası`nda çalışanlara yönelik Başbakan Yıldırım açıklamada bulundu: "500 bin çalışanının maaşını veriyoruz, sigorta primlerini Maliye Bakanlığı karşılayacak"

07 Şubat 2017 Salı 18:27
Başbakan açıkladı: Hükümet karşılayacak
banner404

EKONOMİ Şurası'ndan konuşan Başbakan Binali  Yıldırım, ekonomide yaşanan gelişmelere ve kurdaki dalgalanmaya değindi. Değerlendirme kuruluşlarının, Türkiye'nin gelişmesini geciktirmek için her türlü gayreti gösterdiğini savunan Başbakan Yıldırım, "2016'nın son aylarında dünyadaki belirsizlikle beraber yaşanan kurdaki dalgalanmayla yine bazı çevreler, dış ekonomik lobiler, Türkiye ekonomisi üzerinde birtakım oyunlar oynamak için harekete geçti. Değerlendirme kuruluşlarının amacı gördük ki ekonomimizi değerlendirmekten ziyade Türkiye'deki istikrar ve güveni sekteye uğratmak ve Türkiye'nin gelişmesini geciktirmek için her türlü gayreti gösteriyorlar. Biz ekonomimize, milletimize, iş adamlarımıza güveniyoruz. Bugüne kadar bu oyunları nasıl boşa çıkardıysak bu son zamanlarda sahnelenen bu oyunu da boşa çıkaracağız" dedi.
SİGORTA PRİMLERİNİ MALİYE KARŞILAYACAK
Başbakan Yıldırım, şunları ifade etti:  "TOBB, iş camiamızın en büyük çatı örgütü. Bünyesinde 1,5 milyon üyesi var. Her bir üye bir kişi istihdam ettirse 1,5 milyon aş anlamına geliyor. Bu sayıyı arttırınca 3 milyondan bahsediyoruz. İnsanlarımıza yeni iş alanı oluşturmak için bir adım attığınız da iki adım atacağız.
1,5 milyon çalışan için 12 milyarlık kaynağı hükümet olarak karşılıyoruz. Bunların işbaşı eğitim, 3 ay boyunca. 500 bin çalışanının maaşını veriyoruz, sigorta primlerini Maliye Bakanlığı karşılayacak."
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
HükümetTobbTOBB Türkiye Ekonomi Şurası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Putin, Türk Akımı projesi onayladı
Putin, Türk Akımı projesi onayladı
HDP'li Dilek Öcalan gözaltına alındı
HDP'li Dilek Öcalan gözaltına alındı
'Her şey Antalya için'
'Her şey Antalya için'

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals