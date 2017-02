Başbakan açıkladı: Hükümet karşılayacak

EKONOMİ Şurası'ndan konuşan Başbakan Binali Yıldırım, ekonomide yaşanan gelişmelere ve kurdaki dalgalanmaya değindi. Değerlendirme kuruluşlarının, Türkiye'nin gelişmesini geciktirmek için her türlü gayreti gösterdiğini savunan Başbakan Yıldırım, "2016'nın son aylarında dünyadaki belirsizlikle beraber yaşanan kurdaki dalgalanmayla yine bazı çevreler, dış ekonomik lobiler, Türkiye ekonomisi üzerinde birtakım oyunlar oynamak için harekete geçti. Değerlendirme kuruluşlarının amacı gördük ki ekonomimizi değerlendirmekten ziyade Türkiye'deki istikrar ve güveni sekteye uğratmak ve Türkiye'nin gelişmesini geciktirmek için her türlü gayreti gösteriyorlar. Biz ekonomimize, milletimize, iş adamlarımıza güveniyoruz. Bugüne kadar bu oyunları nasıl boşa çıkardıysak bu son zamanlarda sahnelenen bu oyunu da boşa çıkaracağız" dedi.

SİGORTA PRİMLERİNİ MALİYE KARŞILAYACAK

Başbakan Yıldırım, şunları ifade etti: "TOBB, iş camiamızın en büyük çatı örgütü. Bünyesinde 1,5 milyon üyesi var. Her bir üye bir kişi istihdam ettirse 1,5 milyon aş anlamına geliyor. Bu sayıyı arttırınca 3 milyondan bahsediyoruz. İnsanlarımıza yeni iş alanı oluşturmak için bir adım attığınız da iki adım atacağız.

1,5 milyon çalışan için 12 milyarlık kaynağı hükümet olarak karşılıyoruz. Bunların işbaşı eğitim, 3 ay boyunca. 500 bin çalışanının maaşını veriyoruz, sigorta primlerini Maliye Bakanlığı karşılayacak."