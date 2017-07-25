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Bar cinayetinde dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı

Adana'da eğlenmeye giden bir kadının barda çalışan kadının sevgilisine baktığını ileri sürmesiyle çıkan ve 1 kadının öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Bar cinayetinde dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı

Adana'da eğlenmeye giden bir kadının barda çalışan kadının sevgilisine baktığını ileri sürmesiyle çıkan ve 1 kadının öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

25 Temmuz 2017 Salı 13:42
Bar cinayetinde dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı
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ADANA'DA barda çalışan Havva Bilgen  İnceler (40), Sevda Dalbun'un sevgilisi olan  Ahmet Çil'e bakınca, kadının bakışlarından rahatsız olan Sevda Dalbun, Havva Bilgen  İnceler'e "Sevgilime neden bakıyorsun" dedi. Bunun üzerine bar çalışanı kadın da karşılık verince kavga çıktı. İki kadın arasındaki kavgaya eğlenmeye gelenler ile bar çalışanları da karıştı. Yaşanan kavga sonrası 1 kadın öldü, 6 kişi yaralandı. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"SEVGİLİME NEDEN BAKIYORSUN" DEDİ, BAR ÇALIŞANI KADINDA KARŞILIK VERİNCE KAVGA ÇIKTI

Olay, 21 Temmuz gecesi saat 02.00'de  Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Mücahitler Caddesi'ndeki barda meydana geldi. Muhammet Çil (43), eşi Elif Çil (32),  Ahmet Çil (26), İrfan Çil (18) ve Sevda Dalbun (23) bara eğlenmeye gitti. Barda çalışan Havva Bilgen  İnceler (40), Sevda Dalbun'un sevgilisi olan  Ahmet Çil'e bakınca, kadının bakışlarından rahatsız olan Sevda Dalbun, Havva Bilgen  İnceler'e "Sevgilime neden bakıyorsun" dedi. Bunun üzerine bar çalışanı kadın da karşılık verince kavga çıktı.
BAR ÇALIŞANLARI VE MÜŞTERİLER SOPALARLA BİRBİRİNE SALDIRDI
İki kadın arasındaki kavgaya eğlenmeye gelenler ile bar çalışanları da karıştı. Kavga, araya giren şahıslar tarafından önlendi. Çil ailesi bar sahibi Mustafa Kanmaz (46) tarafından mekandan dışarı çıkarıldı. Tartışma dışarıda devam edince Muhammet Çil,  Ahmet Çil ve İrfan Çil bıçak ve sopalarla bar çalışanı Mehmet Özpolat (35),  Hakan Güngör (20),  Ahmet Barut (20), Mahmut Leblebici (28), Tufan Güler (24) ve Taşkın Yakar'a (42) saldırdı.
BAR ÇALIŞANI POMPALI TÜFEKLE KALABALIĞIN ÜZERİNE ATEŞ ETTİ

Başına aldığı sopa darbesiyle yaralanan  Ahmet Barut, bardaki pompalı tüfekle kalabalığın üzerine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Elif Çil'in göğsüne,  Ahmet Çil ile Muhammet Çil'in ise bacaklarına isabet etti.
BU ANLAR SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Kamerada, hayatını kaybeden Çil'in otomobilin kapısının yanında yere yığıldığı, eşinin ise kaçarken vurulduğu görüldü.  Ahmet Çil'in ise bacağından vurularak yere düştüğü, sevgilisi Sevda Dalbun'un onu sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Bir süre sonra ise olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Elif Çil, ambulans ile  Adana Devlet Hastanesine, diğer 6 yaralı ise çeşitli hastanelere kaldırıldı.

KIŞKANÇLIK YAPIP KAVGAYI BAŞLATAN KADININ AĞLADI GÖRÜLDÜ

Elif Çil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan katil zanlısı  Ahmet Barut ve kavgayı çıkartan 2 kadının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sorgulandıktan sonra bugün sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan kıskançlık yapıp kavgayı başlatan Sevda Dalbun'un ağladığı görüldü.

4 KİŞİ SAVCILIKTAN SERBEST KALDI, 1' İ KADIN 3 KİŞİ TUTUKSUZ YARGILANDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında kavgaya sebep olduğu ileri sürülen Havva Bilgen  İnceler'in de olduğu 4 kişi savcılıktan serbest kaldı. 1'i kadın 6 zanlıdan ise Mustafa Kanmaz, Ahmet Baruk ve  Ahmet Çil tutuklanırken, 1'i kadın 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.AC

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