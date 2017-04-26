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Bankaların sistem açığını bulup 9 milyon lira dolandırdılar

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda bankaların ATM'lerinde sistem açığı bularak hesaplarına 9 milyon lira aktardıkları ileri sürülen 2'si banka çalışanı 17 kişi Dubai'ye kaçma hazırlığındayken gözaltına alındı

Bankaların sistem açığını bulup 9 milyon lira dolandırdılar

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda bankaların ATM'lerinde sistem açığı bularak hesaplarına 9 milyon lira aktardıkları ileri sürülen 2'si banka çalışanı 17 kişi Dubai'ye kaçma hazırlığındayken gözaltına alındı

26 Nisan 2017 Çarşamba 09:42
Bankaların sistem açığını bulup 9 milyon lira dolandırdılar
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ADANA merkezli Van ve Ankara'da düzenlenen operasyonda bankaların ATM'lerinde sistem açığı bularak hesaplarına 9 milyon lira aktardıkları ileri sürülen 2'si banka çalışanı 17 kişi, Dubai'ye kaçma hazırlığındayken yakalandı. 
Adana Cumhuriyet Savcılığı'na yaklaşık 1 ay önce 1 kişi, aralarında banka görevlilerinin de olduğu liderliğini S.B.K.'nin yaptığı ATM'den vadesiz hesapların ek hesabı üzerinden dolandırıcılık yapıldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine savcılık Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine konunun araştırılmasını istedi. Polis, çete lideri S.B.K.'yi hem fiziki hem de teknik olarak takibe başladı. Yapılan takipte şüphelinin vatandaşların kredi kartını alarak halk arasında "kredi kartı taklacılığı" olarak bilinen komisyon alarak nakit para verme işi yaptığını belirledi. Polis, zanlının aynı zamanda Ankara ve Van'da iki banka görevlisi ile irtibatlı olduğunu tespit etti.
 ATM'den bankanın sistem açığını buldu
Polis zanlının banka görevlileri ile birlikte çalıştığını, kredi kartı çıkartan kişilerin otomatik olarak vadesiz hesabı olduğunu, zanlının da bu vadesiz hesap üzerinden ATM'den banka sistemlerinin bir açığını belirlediğini, bu açık sayesinde çok sayıda kişinin ek hesabından ATM'den milyonlarca lira para çekildiğini, ayrıca çekilen 9 milyon liranın da bir bankada hesap açılarak buraya yatırıldığını tespit etti. 
Kredi kartıyla 1 milyon liraya araba aldılar
Polis yaptığı çalışmada çetenin fason şirket kurup bankalardan pos cihazı aldığını, ATM'den ek hesaptan kredi kartlarına aktarılan paraların da bu yöntemle pos cihazından alışveriş yapılıyormuş gibi gösterilerek çekildiği ortaya çıktı. Zanlıların alışverişte de sınır tanımayarak 1 milyon liraya kredi kartıyla araba, 2 milyon liraya altın alındığını gösterdiği belirlendi. 
Dubai'ye kaçmak isterken yakalandılar 
Banka görevlilerinin polisin yaptığı çalışmayı fark edip bankada bulunan paraları çete üyelerine aktararak Dubai'ye kaçma planı yaptıkları belirlendi. Polis bu tespitin üzerine 24 Nisan sabahı şafak vakti operasyon yapmaya karar verdi. Adana, Ankara ve Van'da 26 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Aralarında 2 banka görevlisinin de olduğu zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor. Zanlıların evinde yapılan aramada, çok sayıda kredi kartı, pos cihazı, başkasına ait kimlik ele geçirildi.
Polis 6 milyonu kurtardı 
Polis yapılan operasyon neticesinde ATM'lerden çalınan 9 milyonun 6 milyonunu kurtardı. Bankada bulunan 6 milyon liraya bloke koydurdu. Daha sonra da bir devlet bankasında hesap açılarak bu 6 milyon lira buraya aktarıldı. Şimdi polis bu 6 milyon liranın sahiplerini belirleyip mağdurlara teslim etmek için de ayrı bir çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
BankaSistem AçığıAdanaAtm
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