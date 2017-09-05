Balkanlar’da Osmangazi fırtınası

SIRBİSTAN'IN Novi Sad şehrinde düzenlenen 15 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası’na Türkiye, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan olmak üzere 5 ülkeden toplam 44 milli sporcu yer aldı. Şampiyonada Osmangazi Belediyespor Kulübü’nden 3 sporcu ay yıldızlı formayı giyerek önemli başarılara imza attı. Osmangazili sporculardan Edanur Demir, tek bayanlar kategorisinde ikinci olurken, Osmangazili bir diğer sporcu Ayça Özgür takım arkadaşı Azra Kurutan ile birlikte çift bayanlar kategorisinde ikinciliği elde etti. Osmangazi Belediyespor’un iki başarılı badmintoncusu Orçun Öztürk ve Ayça Öztürk de, karışık çiftlerde üçüncü olma başarısını gösterdi. Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcularının sergilediği başarılı performans ile Türkiye, şampiyonadan ikisi gümüş, biri bronz olmak üzere toplam üç madalya ile ayrıldı.

15 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası ile aynı tarihlerde Bulgaristan’ın Haskova şehrinde Kassabian Brothers Uluslararası Badminton Turnuvası düzenlendi. 17 Yaş Avrupa Şampiyonası’na puan vermesi bakımından önem taşıyan turnuvaya, Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Hollanda, İngiltere, Romanya, Rusya, Kıbrıs, Sırbistan olmak üzere 9 ülkeden, 73 milli sporcu katıldı. Şampiyonada Osmangazili sporculardan Tayfun Taşdemir tek erkekler kategorisinde ikinci, tek bayanlar kategorisinde Naime Yılmaz ikinci, çift erkeklerde Tayfun Taşdemir üçüncü oldu.