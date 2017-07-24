Balıkçı Kenan’dan örnek davranış

BEYLİKDÜZÜ isi’nde Balıkçı Kenan olarak bilinen Kenan Balcı yaklaşık 40 sene süren çalışmalar sonucu içerisinde Bin 500’e yakın deniz canlısının sergilendiği bir deniz canlıları müzesi oluşturdu. Balcı, müzenin bahçesini de mini bir hayvanat bahçesine dönüştürdü. Mini hayvanat bahçesinde ilk aşamada birkaç kanatlı hayvan ve tavşan besleyen Balıkçı Kenan, vatandaşlara sahipli ya da sahipsiz, bakıma muhtaç hayvanları bu bahçeye getirebilecekleri çağrısı yaptı. Bu çağrı üzerine mini hayvanat bahçesi kısa sürede vatandaşların getirdikleri hayvanlarla doldu. İlk etapta birkaç hayvanın olduğu hayvanat bahçesi şimdi tavşandan, ördeğe, kazdan,tavus kuşuna, hindiden,bıldırcına onlarca çeşit 300 hayvana ev sahipliği yapıyor.



“10 taneydi 300 tane oldu”

Müze bahçesine kurulan mini hayvanat bahçesi Balıkçı Kenan’ın çağrısı ile daha da büyüdü. Bir çok vatandaş hayvanat bahçesine sahipli yada sahipsiz hayvanlarını getirince hayvan sayısı her geçen gün daha da arttı. Herkesin tatile gittiğini belirten Balcı, “ Evlerinde bakamadıkları ev hayvanlarını müzemize getirmeye başladılar. Önceden 10 taneydi şimdi 300 tane oldu. Bunları da özellikle çocuklarımız ve vatandaşlarımız çok seviyor. Okullarımız ve anaokulları bölüm bölüm kısım kısım geliyorlar. Neşelerine diyecek yok. Ayrıca müşterilerimiz yolda gördükleri yaralı hayvanları getiriyor tedavi ettikten sonra tekrar doğaya bırakıyoruz” şeklinde konuştu.

40 sene önce başladı

Müzenin kuruluş hikayesini anlatan Kenan Balcı, “Öğrenciler gelirdi öğretmenimiz bize ders verdi şu balığı bize göster diye bana sorarlardı oradan yola çıkarak geniş çaplı olarak Türkiye Deniz Canlıları Müzesi oluşturduk. Herkes derdi ki balık akar kokar bu mümkün değil. Biz mümkün olmayanı başardık. Mesela 40 sene önce mumyaladığımız balıklar hala duruyor. İlerki yıllarda öğrencilerimiz gelir burada hatıra fotoğrafı çektirir. Türkiyemize hizmet olsun, denizde hangi canlılar var, neler yaşıyor, onu görmeleri için herkes faydalansın diye Deniz Canlıları Müzesi ve hayvanat bahçesi ücretsiz. Herkes Beylikdüzü’ne gelip bu güzelliklerden faydalanabilir. Bin 500 çeşit deniz canlısı mevcut, 50 gramlık hamsiden bin 200 kiloluk köpek balığına kadar” dedi. Müzeye yeni bölüm Müzede sergilen deniz canlılarına ek olarak müzeye gemilerde kullanılan ekipman ve aletlerden oluşan yeni bir bölüm daha eklendi. Bu bölümde gemilerde uyarı, haberleşme, yön bulma, komuta etme gibi işlerde kullanılan çok sayıda alet ve ekipman sergileniyor. Kenan Balcı , müze içerisinde oluşturulan yeni bölüm ve ekipmanlar hakkında bilgi verdi. Balcı, gonk ve çan seslerinin çeşitli anlamları olduğunu anlattı. Çocuklar ilgiyle gezdi Müzeyi gezmeye gelen anaokulu öğrencileri müzeyi ilgiyle gezdi. Mini hayvanat bahçesindeki hayvanları besleyen çocuklar, çok beğendiklerini ve eğlendiklerini söyledi. Anaokulu Öğretmeni Meral Güntekin ise, “ Bugün güzel bir gündü bizim için çocuklarımızla birlikte hayvanlarımızı tanıdık. Hayvanları çok seviyorlar çünkü. Faydalı buluyoruz. Geçtiğimiz günlerde akvaryuma gittik bu kadar çok eğlenmediler. Ücretsiz olması da ayrı güzel” diye konuştu.