Baklava imalathanesine eroin baskını

EDİNİLEN bilgiye göre, Gaziantep kent merkezindeki bir adreste uyuşturucu madde imal edildiği ihbarını alan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. Sabah erken saatlerde iş yeri çevresini saran polis ekipleri adrese yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda baklava imalathanesinde gizlenmiş 77 kağıt fişek eroin, 8 kilitli poşet eroin, 5 tane 20 gramlık poşet eroin, 2 poşet 1 kilo 239 gram eroin, 1 fişek metamfetamin (ateşbuz) ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonrası olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgusunun ardından uyuşturucu imal ederek satışını gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.