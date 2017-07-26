Bakkal görünümlü eczane!

EDİNİLEN bilgiye göre, polis ekipleri, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Hal ve Siteler mahallelerinde Suriye uyruklu kişiler tarafından işletilen bakkal dükkanları içinde gizli bölmelerde bulunan ilaç ve sağlık malzemelerinin satıldığının bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adresleri izlemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda bakkal dükkanının aynı zamanda eczane olarak kullanıldığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Suriye uyruklu Muhammet Aksurani, Mohamad Oaddah ve Muhammet Fasih Sekri isimli şahıslara ait olan bakkal dükkanlarına düzenlenen operasyonda çok sayıda Türk ve Suriye patentli ilaç ele geçirildi.

Eczacılar Odası yetkililerinin de katıldığı operasyonda ilaçlar tek tek sayılarak kolilere konuldu. İlaçların yanında oksijen maskesi, tansiyon aleti gibi sağlık malzemeleri de ele geçirilirken, dükkan sahiplerinin yaptığı gizli bölmeler polisleri bile şaşırttı.Ekipler, Suriye uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.