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Bakanlık tek tek inceledi! 16 milyar ceza kesti

Maliye Bakanlığı vergi kaçakçılarının peşine düştü. 2016 yılında 15,9 milyar lira vergi kaçakçılarına ceza kesildi

Bakanlık tek tek inceledi! 16 milyar ceza kesti

Maliye Bakanlığı vergi kaçakçılarının peşine düştü. 2016 yılında 15,9 milyar lira vergi kaçakçılarına ceza kesildi

27 Mart 2017 Pazartesi 09:18
Bakanlık tek tek inceledi! 16 milyar ceza kesti
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MALİYE Bakanlığı'nın 2016 yılı faaliyet raporuna göre, 2015 yılında 58,6 bin mükellef incelendi, bu mükelleflerin 9,8 milyar liralık vergi kaçırdığı belirlendi. Maliye vergi kaçıranlara 18,8 milyar lira tutarında ceza kesildi. 2016 yılında ise sayı 49,8 bine düştü.Maliye Bakanlığı vergi müfettişleri 2016 yılında yaptığı incelemelerde mükelleflerin 32,6 milyar lira tutarındaki kazançlarını göstermediğini tespit etti. Bu tutarın ilk etapta 9,2 milyar lirasını KDV'de, 7,8 milyar lirasını damga vergisinde, 5,8 milyar lirasının geçici kurumlar, 5,2 milyar lirasının da kurumlar vergisinde gizledikleri belirledi. Gizlenen matrahla ilgili olarak toplamda 7,2 milyar lira verginin ödenmediğini belirleyen müfettişler, kaçırılan verginin yüzde 53,24'ü KDV, yüzde 14,14'ünü ÖTV, yüzde 13,05'ini kurumlar vergisinden olduğunu belirledi. Söz konusu kaçırılan vergi için 15,9 milyar lira ceza kesildi.
AKARYAKIT KAÇAKÇISINA 176 MİLYON LİRA CEZA
Gümrük Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) kayıt dışı akaryakıt satışına ilişkin incelemelerde ise akaryakıt kaçakçılarının 28,5 milyon lirayı gizledikleri ortaya çıktı. Gizlenen bu tutarla ilgili 58,2 milyon lira vergi kaçırıldığı belirlenince, 176,2 milyon lira vergi cezası kesildi. Öte yandan kaçak akaryakıt satışını sahte belge ile yapan mükelleflerle ilgili de 25,1 milyon liralık akaryakıtın sahte belge ile satıldığı belirlendi. Bu kişilerin böylece 31,3 milyon liralık vergiyi ödemediği ortaya çıkarılırken, 87 milyon liralık ceza kesildi.
İncelemelerde lüks araç satışı yapan mükelleflerin de 20,7 milyon liralık kazancı gizledikleri ortaya çıkarıldı. Bu kazançla 1,6 milyon liralık verginin ödenmediği belirlenince, 31 milyon liralık vergi cezası kesildi. İncelemelerde LPG sektöründeki bazı mükelleflerin dökme olarak aldıkları LPG'yi otogaz olarak kullandırarak vergi ziyasına yol açtıkları anlaşıldı. Bu kapsamdaki mükelleflerin 5,2 milyon lirayı sakladıkları belirlendi. 322 bin lira tutarındaki vergiyi de ödememiş olmaları üzerine, 924 bin lira vergi cezası kesildi.
E-TİCARETTE DE GELİR SAKLANDI
Elektronik ticaretle ilgili yapılan incelemede ise 5,6 milyon lira tutarında kazancın Maliye'ye bildirilmediği belirlendi. Bu gizlenen kazanç ile de 457 bin liralık verginin kaçırıldığı ortaya çıktı. Bu vergiyle ilgili olarak 695 bin liralık ceza kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
BakanlıkCezaMaliye BakanlığıVergi Kaçakçıları
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