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Bakanlar Kurulu toplantısı başladı

Bakanlar Kurulu toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başladı

Bakanlar Kurulu toplantısı başladı

Bakanlar Kurulu toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başladı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:17
Bakanlar Kurulu toplantısı başladı
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BAKANLAR Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü’nde toplandı. Toplantıda, bazı Katar’a yönelik uygulandığı ambargo sonucu gelinen süreç, hükümetin 180 günlük yol haritası, Suriye’deki gelişmeler, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler masada olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluToplantı
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