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Bakan, öğretmen atamaları için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yıl öğretmen ataması öngörülmediğini, atamaların 2018'de yapılacağını açıkladı

Bakan, öğretmen atamaları için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yıl öğretmen ataması öngörülmediğini, atamaların 2018'de yapılacağını açıkladı

04 Eylül 2017 Pazartesi 13:45
Bakan, öğretmen atamaları için tarih verdi
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MEMLEKETİ Sivas'ta bayramlaşma programına katılan  Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen atamalarıyla ilgili konuştu. Yılmaz, "Bu yıl öğretmen ataması öngörülmedi, atamalar 2018'de yapılacak." dedi.

"BU YIL ATAMA YOK"

Memleketi  Sivas'ın  Gürün ilçesinde katıldığı bayramlaşma programının ardından bir gazetecinin öğretmen atamalarına ilişkin sorusu üzerine Yılmaz, bu yıl atama öngörülmediğini ifade etti.

2018'DE ATAMA YAPILACAK

Yılmaz, "2018 yılında öğretmen ataması yapacağız. Bütçe Meclis'e sunulsun, Meclis'ten çıkacak rakamı da dikkate alarak 2018 yılında öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz." dedi.

Bakan Yılmaz, daha sonra ilçeden ayrıldı.

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