Bakan, öğretmen atamaları için tarih verdi

MEMLEKETİ Sivas'ta bayramlaşma programına katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen atamalarıyla ilgili konuştu. Yılmaz, "Bu yıl öğretmen ataması öngörülmedi, atamalar 2018'de yapılacak." dedi.
"BU YIL ATAMA YOK"
Memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde katıldığı bayramlaşma programının ardından bir gazetecinin öğretmen atamalarına ilişkin sorusu üzerine Yılmaz, bu yıl atama öngörülmediğini ifade etti.
2018'DE ATAMA YAPILACAK
Yılmaz, "2018 yılında öğretmen ataması yapacağız. Bütçe Meclis'e sunulsun, Meclis'ten çıkacak rakamı da dikkate alarak 2018 yılında öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz." dedi.
Bakan Yılmaz, daha sonra ilçeden ayrıldı.
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