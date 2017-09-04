Bakan, öğretmen atamaları için tarih verdi

Memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde katıldığı bayramlaşma programının ardından bir gazetecinin öğretmen atamalarına ilişkin sorusu üzerine Yılmaz, bu yıl atama öngörülmediğini ifade etti.

MEMLEKETİ Sivas 'ta bayramlaşma programına katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen atamaları yla ilgili konuştu. Yılmaz, "Bu yıl öğretmen ataması öngörülmedi, atamalar 2018'de yapılacak." dedi.

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