Bakan Kılıç: Bunu er ya da geç öğrenecekler

BİR televizyon kanalında yayınlanan programa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, siyasetten, spora, güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 zirvesi için gideceği Almanya’da gurbetçilerle buluşmak istemesine bazı Alman siyasetçilerden gelen olumsuz mesajların hatırlatılması üzerine Bakan Kılıç, “SPD’nin şu anda başında bulunan zat Sayın Martin Schulz, daha önce Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yapan, orada terör örgütünün flamaları diye paçavralarını asmasına, resim sergisi açmalarına müsaade eden bir kişi. Şimdi çıkıp da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanı hakkında yaptığı açıklamalar ve konuşmalar hadsizliktir ve kendisine bu sözleri iade ediyoruz. Şunu bilsin ki ipe sapa gelmez kelimelerle o şu anda düşüşte olan siyasi konumunu, ki rakamlara baktığımızda Almanya’da yapılan araştırmalarda SPD’nin ciddi manada oy kaybı içerisinde olduğunu görüyoruz, o düşüşte olan oy durumunu düzeltemez” değerlendirmesinde bulundu.

“TÜRKİYE PARMAK SALLANACAK, DERS VERİLECEK BİR ÜLKE DEĞİLDİR”

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in ‘darbeyi reddettiğimizi, Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu daha fazla vurgulayabilirdik’ açıklamasını değerlendiren Bakan Kılıç, “Almanya Dışişleri Bakanı 15 Temmuz darbe sürecinden sonra daha erken davranıp Türkiye’ye gelmeleri gerektiğini itiraf ediyor, biz burada yanlış yaptık diyor. Terör örgütlerinin Almanya’da yaptıkları gösteri ve onların paçavralarını, resimlerini ortaya koyma konusunda yeterince sert olamadıklarını, olmadıklarını itiraf ediyor. İnşallah bundan sonra yapmazlar. Terör örgütü olarak kabul edilmiş bir örgütün paçavralarının Almanya’nın herhangi bir yerinde kullanılarak bir gösteri yapılmasına izin verilmesi, en temel hukuk kurallarına, en temel ikili ilişkilere, diplomatik ilişkilere de aykırıdır, insan haklarına da aykırıdır. Dolayısıyla Almanya’nın bu noktada ortaya koymuş olduğu tavrı gözden geçirmesi lazım. Almancada bir söz vardır, göz seviyesinde olmak. Böyle göz seviyesine gelememiş olmanın getirdiği bir sancı var Alman siyasiler açısından. Türkiye, Almanya tarafından parmak sallanılacak, ders verilecek bir ülke değildir. Hele hele müttefiklik çerçevesinde NATO müttefiki olduğumuz ve birçok Avrupa kurullarında beraber çalıştığımız ve Avrupa’nın iki en büyük ülkesi olarak nüfus açısından baktığımızda bu davranış içerisinde olunacak bir ülke değildir. Almanya’da siyasiler bunu er ya da geç öğrenecekler. En temel haklar konusunda bize ders vermeye kalkanlar, en temel haklar konusunda en büyük ihlali yapan konumundalar” diye konuştu.

“ADİL OLACAĞIZ, AMA ACIMAYACAĞIZ ASLA”

Kılıç, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yılının yaklaştığının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

“FETÖ ile mücadelede önemli bir mesafe kat edildi. Mücadele devam edecek, daha bitmiş değil. Bu mücadele hiçbir zaman tam olarak başarıya ulaşmadan sona ermeyecek. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın talimatları açıktır. FETÖ terör örgütüyle, bunlarla beraber hareket edenlerle işimiz olmaz. Ama onların yargı önünde hesap vermeleri konusunda da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hiç kimse de bu noktada acımamızı beklemesin, çünkü adil olacağız, ama acımayacağız asla.”

“SPORUN MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELEDE ÇOK FARKLI BİR ÖZELLİĞİ VAR”

Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelede Bakanlık olarak etkin rol üstlendiklerini ifade eden Bakan Çağatay Kılıç, “Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bin 300’ün üzerinde antrenörümüze uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verdik. Sporun bu noktada çok farklı bir özelliği var. Gençlerimizi, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak için en iyi enstrümanlardan bir tanesi olarak yaygınlaştırılmış çalışmalarımızı yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın en son yaptığı bir açıklama var; yani silahlı terör örgütüyle mücadele neyse bununla mücadele odur. Burada ailelere çok büyük görev düşüyor. Benim çocuğum yapmaz, benim evladım yapmaz demeyelim; öyle ümit edelim ve o şekilde çalışalım, ama mutlaka ve mutlaka çocuklarımızla, gençlerimizle yakından ilgilenelim. Gençlik merkezlerimizde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığımız faaliyetler de var. Gençlerimize, bunun nasıl bir şey olduğunu nasıl korunabileceklerini anlatıyoruz” şeklinde konuştu.