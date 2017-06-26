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Bakan, kendisini takip eden gazeteciye kız istedi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kendisinin ziyaretlerini takip eden Düzceli gazeteci Tezcan Solmaz için kız istedi

Bakan, kendisini takip eden gazeteciye kız istedi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kendisinin ziyaretlerini takip eden Düzceli gazeteci Tezcan Solmaz için kız istedi

26 Haziran 2017 Pazartesi 18:28
Bakan, kendisini takip eden gazeteciye kız istedi
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BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Diriliş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tezcan Solmaz’a kız istedi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hemşire olarak çalışan Nalan Çepni’yi istemek için AK Parti Düzce Merkez İlçe Başkanı Hakan Kuşçuoğlu ile birlikte kız evine giden Bakan Özlü, Tezcan’ı epeydir tanıdığını ifade ederek, "Kızınız Nalan’ı Allah’ın emri, Peygamberin kavli ile oğlumuz Tezcan’a istiyoruz. Siz de uygun görürseniz bu işi bu akşam tatlıya bağlayalım" dedi.
Kızın annesi Yasemin Çepni’den olumlu yanıt alan Özlü, "Hayırlı olsun. Her ikisinin de mesleği zor. Biri gazeteci, biri hemşire, mesai kavramı yok. Dolayısıyla ikisinin işi biraz zor. Birbirlerini idare edip iyi davranacaklar. Bu zor meslekleri icra ederken evliliği yürütmek biraz fedakarlık ister. Her ikisi de fedakarlık ederse bu işler yürür. Hayırlı uğurlu olsun, Allah mesut ve bahtiyar etsin" şeklinde konuştu.
Bakan Özlü, daha sonra genç çiftin söz yüzüklerini taktı.

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Anahtar Kelimeler:
Faruk ÖzlüTezcan Solmaz
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