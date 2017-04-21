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Bakan Işık'tan pilot açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Acil pilot ihtiyacımız yok ama standardın altında olduğumuz için birçok tedbir aldık" dedi

Bakan Işık'tan pilot açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Acil pilot ihtiyacımız yok ama standardın altında olduğumuz için birçok tedbir aldık" dedi

21 Nisan 2017 Cuma 13:14
Bakan Işık'tan pilot açıklaması
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MİLLİ Savunma Üniversitesine öğrenci alımına ilişkin düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Hava Kuvvetlerinde pilot açığı olup olmadığı sorusuna, "15 Temmuz'dan sonra pilot açığı olmuştu. Kritik seviyenin altında değiliz. Acil pilot ihtiyacımız yok ama standardın altında olduğumuz için birçok tedbir aldık. Geri dönüşlerin olması sevindirici. Pilot ihtiyacını tamamlayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Olumlu gelişmeler var ama istediğimiz noktada değiliz" cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fikri IşıkMilli Savunma BakanlığıHava Kuvvetleri
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