Bakan Işık: 6 kişilik komisyon açığa alındı

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa'daki askerlerin zehirlenmelerine ilişkin olarak "Gıda kontrolü ile görevli 6 kişilik gıda kontrol komisyonu açığa alındı, soruşturma sürüyor. Hem soğuk zincire hem hijyen şartlarına dikkat edilmemiş" dedi.

Terörle mücadeleye ilişkin bilgiler veren Bakan Işık, "Silahlı Hürkuş bölgeye gönderildi, gerektiğinde silahlı ANKA da kullanılıyor." dedi.

AFRİN'DEKİ RUS ASKERLERİ

Afrin'deki Rus askeri varlığına ilişkin konuşan Bakan Işık, "Afrin'deki Rus askeri fazla değildi, çekilme durumları var" açıklamasında bulundu. Bakan Işık ayrıca, Afrin'den Türkiye'ye taciz ateşine angajman kuralları gereği misliyle karşılık verildiğini söyledi.

TSK'DA YAKINDA YENİ İHRAÇLAR OLACAK

TSK'da FETÖ ile mücadele konusunda Bakan Işık, "yakında yeni ihraçlar olacak" dedi.