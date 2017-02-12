Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87473
ALTIN
146.799
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6149
EURO
3.9268
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
13 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
13 Şubat 2017 Alanya -...
Rahim ağzı kanserinde erken teşhis uyarısı
Rahim ağzı kanserinde erken teşhis...
Yürümek Alzheimer riskini azaltıyor!
Yürümek Alzheimer riskini azaltıyor!

Bakan'ın izlediği maçta olay çıktı

Maç içerisinde çıkan kavgada olaylar çok büyüdü. Maçı aynı zamanda Bakan da izliyordu

Bakan'ın izlediği maçta olay çıktı

Maç içerisinde çıkan kavgada olaylar çok büyüdü. Maçı aynı zamanda Bakan da izliyordu

12 Şubat 2017 Pazar 19:20
Bakan'ın izlediği maçta olay çıktı
banner404

GÜMÜŞHANE tarihindeki en kalabalık müsabakalardan birisi olan maçın başlamasıyla birlikte stadyumu dolduran Gümüşhanesporlu taraftarla ile 300 kişilik kontenjan ayrılan MKE Ankaragücü taraftarlarının olduğu tribün arasında laf dalaşı başladı.

BAKAN GELDİ, TANSİYON DÜŞTÜ

İlerleyen dakikalarda tribünlerden atılan koltuk parçasıyla birlikte maçın tansiyonu birden artarken, müsabakanın ikinci devresini izlemeye gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın gelişiyle stadyumdaki durum normale döndü.

SAHA VE TRİBÜNLER YİNE KARIŞTI

İkinci yarının son dakikalarında yan hakemin kararını eleştiren MKE Ankaragücü teknik heyetinin de sahaya girmesiyle saha bir anda karıştı. Koltuk parçaları ve su şişeleri iki tribün arasında sürekli gidip gelirken, olay yerinde hazırda bulunan ambulanslarla yaralanan çok sayıdaki taraftar tedavi altına alındı.

Jandarma güçlerinin takviye amaçlı sahaya girmesinin ardından “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atılırken, Jandarma ekipleri zaman zaman yaşanan olaylara engel olamadı. Olaylar nedeniyle müsabaka hakemi tarafından 10 dakika uzatılan maçın son düdüğüyle 2-1 galip gelen Gümüşhanesporlu taraftarlar sahaya inerek galibiyet sevincini hem oyuncularla hem de teknik heyetle yaşadı.

Yaralanan 19 kişiyse, Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde ayakta tedavi edildi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüSpor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump, Gülen'i iade edecek mi? Bakan açıkladı...
Trump, Gülen'i iade edecek mi? Bakan açıkladı...
Referandum için şiir yazdı
Referandum için şiir yazdı
Bakan Soylu: 49 üst düzey terörist yakalandı
Bakan Soylu: 49 üst düzey terörist yakalandı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals