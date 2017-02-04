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Bakan Fikri Işık'tan Yunan mevkidaşına sert tepki

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Son günlerde, son derece mesnetsiz ve sorumsuz açıklamalar yapan Yunanistan Savunma Bakanının açıklamalarını doğrusu üzüntüyle izliyoruz. Yaptığı açıklamalar, söylemler ve eylemler, sorumsuzca ve provokatiftir. Bundan dolayı kendisini kınıyorum." dedi

Bakan Fikri Işık'tan Yunan mevkidaşına sert tepki

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Son günlerde, son derece mesnetsiz ve sorumsuz açıklamalar yapan Yunanistan Savunma Bakanının açıklamalarını doğrusu üzüntüyle izliyoruz. Yaptığı açıklamalar, söylemler ve eylemler, sorumsuzca ve provokatiftir. Bundan dolayı kendisini kınıyorum." dedi

04 Şubat 2017 Cumartesi 21:40
Bakan Fikri Işık'tan Yunan mevkidaşına sert tepki
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MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.Konuşmasında Türkiye'nin dostluğunun değerli bir dostluk olduğunu herkesin bilmesi gerektiğini ifade eden Işık, "Türkiye'nin düşmanlığının da özellikle nereden gelirse gelsin çok ciddi bir sorun olduğunu da herkesin bilmesi lazım. Son günlerde, son derece mesnetsiz ve sorumsuz açıklamalar yapan Yunanistan Savunma Bakanının açıklamalarını doğrusu üzüntüyle izliyoruz. Yaptığı açıklamalar, söylemler ve eylemler, sorumsuzca ve provokatiftir. Bundan dolayı kendisini kınıyorum." şeklinde konuştu. Işık, Türkiye ve Yunanistan'ın komşu olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu: "Elbette bugüne kadar aramızda çözülmeyen sorunlarımız var. Ama bu sorunların çözümü meydan okumak değil, sorunlara yönelik iştikşafi görüşmeleri sürdürmektir. Bu Yunanistan'ın lehine değildir. Türkiye ve Yunanistan bu bölgede sorunlarını oturarak konuşarak çözmek durumundadır. Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim tavrımız budur. Bundan dolayı hiç kimsenin sorumsuzca ve provakatif açıklamalar yapmasını asla kabul etmeyiz. Biz Türkiye olarak, sorunlarımızı oturarak, konuşarak çözmenin her zaman gayreti içerisinde olduk. Bu hiçbir zaman emrivakiye boyun eğeceğimiz anlamına da gelmez. Yunanistan'a çağrımız, bu konuda Savunma Bakanının sorumsuzca açıklamalarına bir son vermesi, sorunlarımızı, meselelerimizi bir arada birlikte konuşarak, çözüm yolu için gayretlerimizi sürdürmemizdir. Bu çağrıyı bir kez daha buradan, Kocaeli'den yineliyorum." 
 

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Fikri IşıkYunan MevkidaşıAK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Toplantısı
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