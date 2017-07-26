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Bakan Fakıbaba, Bakan Özlü'ye ciğer yedirip patentini istedi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’yü memleketi Şanlıurfa’da ağırlayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ciğer yedirip patentini istedi

Bakan Fakıbaba, Bakan Özlü'ye ciğer yedirip patentini istedi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’yü memleketi Şanlıurfa’da ağırlayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ciğer yedirip patentini istedi

26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:57
Bakan Fakıbaba, Bakan Özlü'ye ciğer yedirip patentini istedi
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BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sabah namazını Balıklıgöl Platosu'nda bulunan Dergah Cami'de kıldı. Namaz sonrası cemaatle tokalaşan iki bakan, aynı caminin içerisinde bulunan Sakal-ı Şerifi ziyaret etti. Daha sonra Hz. İbrahim’in doğduğu mağarayı ziyaret eden bakanlar, dua edip çeşmeden su içti. Balıklıgöl’ü de gezen bakanlar, balıklara yem attı.Yerleşkedeki mezarları da ziyaret eden Bakan Fakıbaba ve Özlü, burada da dua etti.
Kahvaltıda çay ve simit ikramı
Balıklıgöl’den yürüyerek çarşıya giden iki bakan, esnafın simit ve çay ikramını geri çevirmeyerek esnafla birlikte kahvaltı yaptı. Özlü ile Fakıbaba, kahvaltının ardından tarihi çarşıları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen bakanlara esnaf yoğun ilgi gösterdi.
Ciğer yedirip patentini istedi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’yü handaki bir ciğerci dükkanına davet ederek ciğer ikram etti. Ciğerin en güzelinin Şanlıurfa’da yenildiğini belirten Fakıbaba, Bakan Özlü’den ciğerin patentini istedi. Esas patent bakanının burada olduğunu vurgulayan Bakan Fakıbaba, ”Harika bir şey. Ciğer Urfa’da yenir, başka yerde ciğer olmaz. Ciğerin anavatanı Urfa’dır. Esas ciğerin en güzel yapıldığı yer Şanlıurfa’nın ta kendisidir. Bu çarşıda ciğer yiyeceksiniz. Esas patent burada. Başvuru yapıldı. İnşallah ciğerin patentini alacağız” ifadelerini kullandı.
İki bakan daha sonra esnafı ziyaret etmeye devam etti. 

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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaÖzlü
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