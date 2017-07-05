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Bakan Eroğlu'nun 'Sapadere' programı iptal

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun, Alanya'da yanıp kül olan Sapadere Kanyonu'nda inceleme yapmak için yarın yapacağı Alanya ziyareti iptal edildi

Bakan Eroğlu'nun 'Sapadere' programı iptal

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun, Alanya'da yanıp kül olan Sapadere Kanyonu'nda inceleme yapmak için yarın yapacağı Alanya ziyareti iptal edildi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 18:30
Bakan Eroğlu'nun 'Sapadere' programı iptal
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Haber: Alper KUTAY

GEÇTİĞİMİZ Cuma günü Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'ne bağlı Sapadere Kanyonu'nda etkili olan ve ertesi gün güçlükle söndürülen orman yangınını incelemek üzere Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun 6 Temmuz Perşembe günü (yarın) Alanya'ya geleceği bildirilmişti. Bugün saat 18.30'da programın iptal edildiğini duyuran AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, Bakan Eroğlu'nun Alanya'ya gelemeyeceğini bildirdi. Geçen Cuma Sapadere'de başlayıp kırsaldaki Beldibi, Fakırcalı ve Başköy Mahallesi ile Gazipaşa'ya bağlı Yeniköy Mahallesi’ne yayılan ve 29 saat devam eden yangına çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerle birlikte yaklaşık 70 arazöz, 13 su tankeri, 17 ilk müdahale aracı, 8 helikopter, 4 uçak, 6 dozer ile müdahale edilmişti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle mahalleler boşaltılırken, aralarında villaların da bulunduğu 10 ev zarar görmüştü.

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Son Güncelleme: 05.07.2017 18:42
Anahtar Kelimeler:
Orman Ve Su İşleri BakanıSapadere
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