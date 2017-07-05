Bakan Eroğlu'nun 'Sapadere' programı iptal

Haber: Alper KUTAY

GEÇTİĞİMİZ Cuma günü Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'ne bağlı Sapadere Kanyonu'nda etkili olan ve ertesi gün güçlükle söndürülen orman yangınını incelemek üzere Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun 6 Temmuz Perşembe günü (yarın) Alanya'ya geleceği bildirilmişti. Bugün saat 18.30'da programın iptal edildiğini duyuran AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, Bakan Eroğlu'nun Alanya'ya gelemeyeceğini bildirdi. Geçen Cuma Sapadere'de başlayıp kırsaldaki Beldibi, Fakırcalı ve Başköy Mahallesi ile Gazipaşa'ya bağlı Yeniköy Mahallesi’ne yayılan ve 29 saat devam eden yangına çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerle birlikte yaklaşık 70 arazöz, 13 su tankeri, 17 ilk müdahale aracı, 8 helikopter, 4 uçak, 6 dozer ile müdahale edilmişti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle mahalleler boşaltılırken, aralarında villaların da bulunduğu 10 ev zarar görmüştü.