Bakan'dan Rusya'ya sert yanıt: Ya pozitif konuş ya da sus

RUSYA Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev’in buğdaydaki vergi uygulaması için Türkiye’yi eleştirerek “Sırtımızdan bıçaklandık” sözlerine Ankara’dan yanıt geldi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son Moskova gezisi için ""Ziyaretten önceki noktadan çok daha iyi noktadayız” derken, Rus bakana "Ya pozitif konuşalım ya susalım” mesajı yolladı. Bu arada Putin ile Erdoğan arasında yeni bir görüşmenin gündemde olduğu bildirildi.



Türk İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ankara’da düzenlenen, Çin konulu "ihracatçı şehirlerle hedef ülkeleri buluşturma” toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Nihat Zeybekci, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile salı günü Moskova’ya yaptıkları ziyaret hakkında bilgi verdi.



Buna göre haftaya Rusya’dan tarım, ekonomi ve ulaştırma bakanlıklarından üst düzey temsilcilerin olduğu, bakan yardımcısı başkanlığında bir heyet Türkiye'ye gelecek. Heyetlerin çalışmalarının ardından Zeybekci, Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eş Başkanı ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile bir araya gelecek. Daha sonraki 6-7 Mayıs’ta Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadi Dvrokoviç, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüşmek üzere Ankara’ya gelecek.



"Rusya ile daha iyi noktadayız"



Zeybekci, Rusya ile bu müzakerelerin ardından şu andakinden çok daha iyi bir noktaya gelmeyi hedeflediklerine dikkati çekti. Zeybekci, Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev'in Türkiye'ye yönelik eleştirileri için şöyle konuştu:



"Rus Bakan'ın yaptığı açıklamada da 'Sırtımızdan bıçaklandık' herhalde yanlış bir tercümedir. Bu bıçaklanma meselesine gelirsek, o sözü kimin söyleme hakkı olduğu tartışılır ama sözlerinin sonunda da gördüm ki 'Bu iki tarafa da zarar veren bir şeydir, onun için halledilmesi gerekir' gibi bir şeyler de söylüyor. Son derece pozitif şeyler söylemek lazım. Ya pozitif konuşalım ya susalım." dedi.



Zeybekci, Rusya'ya ziyaretleri sırasında domates dahil Rusya'nın ambargo uyguladığı tarım ürünleri, tır şoförlerinin giriş izin belgeleri, uçuş mürettebatının vizeleri, yatırımcıların vize sıkıntıları, oradaki şirketlerin bazı iştigal alanlarına getirilen yasakların ele alındığını, Türkiye'nin ilave gümrük vergisi ve antidamping ile gözetim uygulamalarının da gündeme getirildiğini anlattı.



Zeybekci şöyle devam etti:



"Biz de 'bunlar da görüşülebilir' dedik. Türkiye'ye et ürünleri satmak istediklerini söylediler. Biz de 'peki' dedik. Çünkü biz Türkiye olarak et ithal eden bir ülkeyiz. 'Niye bunu Rusya'dan da almayalım, sağlık ve manevi anlamdaki (helal kesim) kriterleri tutmak kaydıyla' dedik. Zaten Rusya, Müslüman nüfusun çok olduğu, bu anlamda da hassasiyetleri olan bir ülke. Bunlar da olduktan sonra hiçbir mahsuru da yoktur. Çok değil, Rusya zaten aynı zamanda et ithalatçısı bir ülke. Bildiğimiz kadarıyla bize ihracat yapabilme teknik anlamda kabiliyetine sahip bir veya iki firma var. Onların da kapasitesi son derece düşük.”



Zeybekci domatese yönelik ambargo konusunda, "Son görüşme gününe kadar hiçbir şeye 'kalktı veya şöyle oldu, böyle oldu' diyemeyiz” dedi.



Zeybekci "Şu anda Türk şirketleri Rusya'da sera kurmaya başlıyorlar. Öyle bir gelişme var. Bizim şirketlerimiz çok daha esnek, aktif. Çok daha hızlı hareket edebiliyorlar.” diye ekledi.



ZİRVE İHTİMALİ



Öte yandan Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en kısa sürede görüşmeleri konusunun, iki liderin daha önce yaptıkları telefon görüşmesinde ele alındığını kaydetti.



Erdoğan'ın Rusya'ya ziyaret gerçekleştirme olasılığına yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, "En yakın zamanda görüşme imkanları, kısa süre önce gerçekleşen telefon görüşmesinde ele alındı" dedi.



Bu arada TBMM Türkiye-Rusya Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, 16 Nisan’da gerçekleşen anayasa değişikliğini referandumunun ardından Moskova-Ankara ilişkilerinin nasıl bir seyir izleyeceği konusunda Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu.



Referandumun ertesi günü Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için Moskova’ya gittiğini kaydeden Berber, “Ben Türkiye-Rusya ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağını düşünüyorum” dedi.



Berber, tarım ürünleri ticareti başta olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasını beklediğini ifade ederek “Ben şahsen önümüzdeki bir-iki ay içinde bu konuda olumlu gelişmeler bekliyorum. Bu hem Türkiye hem de Rusya’nın çıkarına bir adım olacaktır. Burada zannediyorum dengeleri gözetmeye yönelik bir çalışma var. Dolayısıyla bu görüşmelerin sonucunda her halûkarda olumlu bir gelişme ortaya çıkacak diye düşünüyoruz” dedi.



Berber, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde uzun vadede bir gelişme beklediğini kaydederek “Rusya’da Türk yatırımcıların ciddi anlamda sermaye yatırımı var. Bu güven ortamı tam olarak oturmadan yeni yatırımları beklemek doğru değil. Çünkü mevcut bazı yatırımların, oradaki işadamlarının halen sorunları var. Bu sorunlar çözülmeden yeni yatırım beklemek zor. Aynı şekilde Türkiye’de Rus sermayesinin ciddi bir yatırımı yok. Fakat devlet projeleri var nükleer santral ve boru hattı gibi. Onların dışındaki alanlarda yatırım Türkiye’ye gelir mi, kısa vadede bir gelişme beklemiyorum ben şahsen ama uzun vadede hem Türkiye’deki işadamlarının Rusya’daki işleri anlamında hem de Türkiye’ye Rusya’dan gelecek yatırımlar açısından olumlu gelişmeler olacaktır diye düşünüyoruz” diye konuştu.



Berber, iki ülke arasında Suriye konusunda görüş ayrılıkları bulunsa da Astana’da başlatılan sürecin devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı. Berber, “Suriye krizinin çözümüne iki ülkenin de katkı vermesi gerekiyor. Son kimyasal silah ve ABD müdahalesi konularında tavırlarda biraz ayrışma söz konusu. Her şeyden önce Suriye konusunda Astana Zirvesi’nde gelinen noktayı geliştirmek gerekiyor. Astana iyi bir adımdı, iyi bir noktaya gelinmişti. Dolayısıyla bundan sonra bu çerçevedeki ilişkiler sürdürülecektir diye düşünüyorum. Astana sürecinin daha da ileriye götürülmesi gerekiyor” dedi.