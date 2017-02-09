Bakan'dan deprem bölgesindekileri rahatlatan açıklama

KAYNAK, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ART arda meydana gelen depremlerden en fazla etkilenen Yukarıköy'de Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mobil Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaynak, depremden 21 yerleşim yerinin etkilendiğini bildirdi.

Bölgede 8 bin 500'den fazla kişinin yaşadığını, depremden 2 bin 500 civarında kişinin etkilendiğini belirten Kaynak, "Çeşitli şekillerde etkilenmişler. 8 yaralı var ama 2 binden fazla insan da irili ufaklı, artçı sarsıntıların devam etmesinden dolayı evlerine giremedikleri için hayvanlarının barınaklarına, ahırlarına giremedikleri için etkilenmektedir. 8 yaralının 1 tanesinin tedavisi devam ediyor ve 1 yaralı da tekrar hastaneye dönmüş. Bunların hayati tehlikesi yok." diye konuştu.

"Konteyner kentleri kurmaya başladık"

Kaynak, depremin olduğu gün Türkiye Afet Acil Durum Kriz Planı çerçevesinde Çanakkale Valisi başkanlığında oluşturulan kriz merkezinin hemen çalışmalarına başladığını dile getirdi.

Ankara'dan afad Başkanı'nın, daire başkanı ve ekipler ile buraya geldiğini vurgulayarak, "O günden beri çok yoğun ve hızlı bir çalışma yapılıyor. Kızılay teşkilatı geldi. AFAD ve Kızılay, önce çadırlar kurdu ancak hava şartlarının olağanüstü kötü olmasından dolayı belki bu da Türkiye'de bir ilk, depremin hemen akabinde daha konforlu yaşama imkanı veren konteyner kentleri kurmaya başladık." ifadelerini kullandı.

"Yığma taş binalar ve içinde bağlayıcı bir unsur yok"

Yukarıköy'ün yanı sıra civardaki diğer köylerde de inceleme yaptıklarını hatırlatan Kaynak, şunları kaydetti:

"Ağır hasar gören 4 cami var, ahırlar var ve 501 adet ağır hasar gören konut var. Az hasar görenler de var. Çalışmalar, cumartesi günü tamamlanacaktır. Tabii burada çok koordineli bir çalışma yapıldı. Bir yandan elektrik, enerji altyapı ihtiyaçları, bir yandan çadır ardından konteyner, bir yandan da Kızlayın mobil mutfağı burada hizmet veriyor. bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yeni mutfak tırı şu anda Ayvacık'a ulaşmak üzeredir. O da Tuzla civarına konuşlandırılacak ve insanlarımızın gıda ihtiyaçlarını karşılayacak. Bizim sevindiğimiz nokta şudur, insanlarımız da onu söylüyor, 'Allah devletimize zeval vermesin.' diyor. Bir can kaybı ve önemli yaralanma yok. Zarar gören evler, buranın doğal, kendi geleneksel mimarisinden, yapı tarzından kaynaklanan sebepler ile. Yığma taş binalar ve içinde bağlayıcı bir unsur yok. Bugün bizimle beraber heyetimizde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Jeoloji Mühendisi arkadaşımız da burada, onunla da görüştük. Havaların düzelmesinden itibaren biz, çok kısa bir sürede kendi doğal mimarisine uygun, doğal materyallerle burada, bu evlerin tamamını yeniden inşa edeceğiz."

"Her türlü ihtiyaç temin ediliyor"

Kaynak, bölgede yaşayanların eksiklerini tamamlamak ve acil ihtiyaçlarını gidermek amacıyla ilçeye geldiklerini belirtti.

Depremin ilk günününden itibaren her türlü ihtiyacın temin edildiğini anımsatan Kaynak, şöyle devam etti:

"Yatak, battaniye gibi ihtiyaçlar, gıda ihtiyaçları temin edilmişti. Kalan ihtiyaçlar da bugün itibarıyla tamamlanmış olacak. AFAD, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve civardaki diğer iller de burada. Yani bütün kurumlarımız burada. Milli eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Bakanlığı, burada. Psikologlarıyla, rehber öğretmenleriyle buradalar. Ayrıca bu çerçevede, 500 bin lira AFAD'dan acil ihtiyaçlarda kullanılmak için nakit gönderdik. Bunun yanı sıra 50 bin lira da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Şahin Kaya hanımefendinin talimatıyla gönderildi. Parayla halledilebilecek işler, kolay. Allah inşallah insanlarımıza can zayiatı vermez."

"Artçı sarsıntıların devamından herkes endişeli"

Artçı sarsıntıların devam etmesinden herkesin endişe duyduğuna da değinen Kaynak, şunları dile getirdi:

"Artçı sarsıntıların ne zaman biteceğini kimsenin ön görmesi mümkün değil. Halkımız da haklı olarak endişe taşıyor ve evleri az hasarlı da olsa belki hiç hasarlı olmasa da evlerine girmiyor. Bunun için de insanlarımız emin oluncaya kadar, kendilerini rahat ve psikolojik olarak hazır hissedinceye kadar biz bütün köylerde konteynerlerde onları misafir edeceğiz. Konteynerler, küçük bir mekan olmasına rağmen ıslak hacimleri, tuvalet, banyo ve ısıtıcıları var. Kızılay, 200 mutfak seti getirmiş. Onları tamamlayacağız ve bütün ailelere bu mutfak setlerini vereceğiz. Vatandaşların hem sağlık, hem barınma ihtiyaçlarını, hem de gıda ihtiyaçları gidermiş olacağız."

"İnsanlarımızın konutlarını yapacağız"

Kaynak, Çanakkale Valiliğinin hasar tespit çalışmalarını cuma gününe kadar bitirerek kendilerine ulaştıracağını aktararak, "Nisan ayı gibi zannediyorum belki hava şartları uygun olursa ondan önce yeniden insanlarımızın konutlarını yapacağız. Camilerini yapacağız, hasar gören ahırlarını yapacağız. Varsa okullarını başlıca diğer ihtiyaçlarını gidereceğiz." dedi.