Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100356
ALTIN
140.752
DOLAR
3.5257
STERLIN
4.5722
EURO
4.0215
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Her 4 kadından birinin sorunu!
Her 4 kadından birinin sorunu!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate alın!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate...
Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek
Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek

Bakan Çelik'ten Almanya'ya tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Simon Gabriel ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine tepki gösteren AB Bakanı Ömer Çelik, "Maalesef bazı Alman siyasetçilerin son açıklamaları bir kere daha çifte standart kavramının merkezine yerleşmektedir" dedi

Bakan Çelik'ten Almanya'ya tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Simon Gabriel ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine tepki gösteren AB Bakanı Ömer Çelik, "Maalesef bazı Alman siyasetçilerin son açıklamaları bir kere daha çifte standart kavramının merkezine yerleşmektedir" dedi

29 Haziran 2017 Perşembe 16:17
Bakan Çelik'ten Almanya'ya tepki
banner404

AVRUPA Birliği Bakanı Ömer Çelik, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklamalarına resmi Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. Bakan Çelik, "Şahsen tanıdığımız bazı Alman siyasetçiler bizlerle konuşurken temel hak ve özgürlükler konusunda en geniş çerçevede konuşuyorlar. Bizler de alabildiğine geniş bir çerçevede bu meseleyi ele alıyoruz. Ve her defasında ilkelerin herkes için geçerli olduğunu söylüyoruz” açıklamasını yaptı.

“PKK sergileri açılmasına göz yuman birinin açıklamaları ibretliktir”

Bakan Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Maalesef bazı Alman siyasetçilerin son açıklamaları bir kere daha çifte standart kavramının merkezine yerleşmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya'da vatandaşlarımızla buluşmasıyla ilgili olarak bu siyasetçilerin açıklamaları kabul edilemez. Özellikle Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yaptığı dönemde parlamentoda PKK sergileri açılmasına göz yuman birinin açıklamaları ibretliktir. Gösteri ve yürüyüş hakkı, ifade ve basın hürriyeti bu siyasetçiler için birer retorik ve iç siyasi tüketim malzemesi haline gelmiş durumda. Bu hürriyetler konusunda duyarlı olanlar bilmelidir ki bu siyasetçiler hürriyetlere saygılı değil, sadece politik amaçlar için kullanıyorlar. Bu tarz siyasetçilerin açıklamaları bu hürriyetlerin savunucusu olarak değil, bu hürriyetlere saygısızlığın vesikası olarak tarihe geçecektir."  

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 29.06.2017 16:25
Anahtar Kelimeler:
Bakan ÇeliAlmanyaAlmanya Dışişleri Bakanı Simon GabrielEski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışanlara 'sıcak' izni verildi
Çalışanlara 'sıcak' izni verildi
Belediye 'bedava' dedi: Vatandaş akın etti
Belediye 'bedava' dedi: Vatandaş akın etti
Yürek burkan kaza
Yürek burkan kaza

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals