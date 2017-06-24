Bakan Çavuşoğlu’dan üç kritik görüşme

ÇAVUŞOĞLU, Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Suudi Arabisitan Dışişleri Bakanı Adil Bin el-Cubeyr ve Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaparak taraflara itidal çağrısını yineledi.

Krizin diyalog yöntemiyle çözülmesi gerektiği görüşünü tekrarlayan Çavuşoğlu, özellikle Suudi mevkidaşına Katar’dan istenilenlerin makul ve karşılanabilir düzeyde olması gerektiği mesajını verdi. Bölge ülkelerinin Ramazan Bayramı’na kriz içinde girmesinden Türkiye’nin üzüntü duyduğunu belirten Çavuşoğlu, buna rağmen Ankara’nın diyalog yöntemiyle çözüm sağlanması için girişimlerini sürdüreceğini vurguladı.

Çavuşoğlu Türkiye’nin Katar’da kurduğu askeri üssün bölgede herhangi bir ülkeyi hedef almadığını, aksine tüm bölgenin güvenliği için olduğunu da belirtti. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da önceki gün Türkiye’nin gündeminde Katar’daki üs ile ilgili dört Arap ülkesinin istediği şekilde bir tasarrufa gitmesinin bulunmadığını açıklamıştı.