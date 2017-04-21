Bakan Çavuşoğlu müjdeyi verdi

Kepez'de yapılacak olan Antalya Şehir Hastanesi için prosedürler tamamlandı. Başbakan Binali Yıldırım tarafından onaylanan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yakından takip edilen şehir hastanesi, kamu ve özel sektör işbirliğinde yapılacak