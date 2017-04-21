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Bakan Çavuşoğlu müjdeyi verdi

Kepez'de yapılacak olan Antalya Şehir Hastanesi için prosedürler tamamlandı. Başbakan Binali Yıldırım tarafından onaylanan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yakından takip edilen şehir hastanesi, kamu ve özel sektör işbirliğinde yapılacak

Bakan Çavuşoğlu müjdeyi verdi

Kepez'de yapılacak olan Antalya Şehir Hastanesi için prosedürler tamamlandı. Başbakan Binali Yıldırım tarafından onaylanan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yakından takip edilen şehir hastanesi, kamu ve özel sektör işbirliğinde yapılacak

21 Nisan 2017 Cuma 16:16
Bakan Çavuşoğlu müjdeyi verdi
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ANTALYA Kepez Göçerler'de 375 dekarlık arazi üzerine yapılması planlanan Antalya Şehir Hastanesi, Başbakan Binali Yıldırım tarafından onaylanarak Yüksek Planlama Kurulu'na gönderildi. YPK onayının ardından Sağlık Bakanlığı'na gönderilen şehir hastanesi kamu ve özel sektör işbirliğinde ihale usulü yapılacak. 
1500 yataklı olarak planlanan ve bünyesinde Genel Hastane, Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Psikiyatri Hastanesi, Adli Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ni barındıran şehir hastanesinin inşaatına ihalenin hemen ardından başlanacak. 

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Anahtar Kelimeler:
KepezAntalya Şehir HastanesiBinali YıldırımMevlüt Çavuşoğlu
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