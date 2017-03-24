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Bakan Çavuşoğlu Bulgaristan'ı uyardı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Radi Naydenov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Bakan Çavuşoğlu Bulgaristan'ı uyardı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Radi Naydenov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

24 Mart 2017 Cuma 20:42
Bakan Çavuşoğlu Bulgaristan'ı uyardı
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DİPLOMATİK kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve Naydenov, görüşmede Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için birlikte çalışma arzusunda olduklarını belirtti. 

Görüşmede, Çavuşoğlu ayrıca Türkiye-Bulgaristan sınır kapılarındaki gösteriler nedeniyle Türkiye'den Bulgaristan'a geçen otobüslerin engellenmesi konusunu gündeme getirdi. 

Bakan Çavuşoğlu, bu tür engellemelerin tekrarlanmaması hususunda Bulgaristan makamlarınca gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentiyi vurguladı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Dışişleri BakanıDışişleri Bakanı Mevlüt çavuşoğlu
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