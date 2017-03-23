Bakan Çavuşoğlu: Bu Türkiye yüzyıllardır bekleniyordu

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da “DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na” katıldı. Toplantının ardından Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, New Jersey'deki Türklerle bir araya geldi. Çavuşoğlu, AK Parti Amerika Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından New Jersey eyaletinin Elizabeth kentinde düzenlenen toplantıda, Washington'daki temaslarıyla ilgili, “Dün Amerikalı dostlarımızla, yetkililerle ikili temaslarda bulundum.

Adalet Bakanı Jeff Sessions, Ulusal Güvenlik Danışmanı, Dışişleri Bakanı Tilerson ile İç Güvenlikten Sorumlu bakan gibi dostlarımızla ikili görüşmelerde bulunduk. Hem ikili ilişkileri, hem bölgesel konuları hem terörle mücadeleyi, hem de Amerika ile bundan sonraki ilişkilerimizi konuştuk. Beklentilerimizi dile getirdik. Bunlardan bir tanesi de burada yaşayan ‘FETÖ’ haininin Türkiye’ye iade edilmesi. Bir an önce burada tutuklanması için talebimizi yeni delillerimizle bir kere daha ilettik. Yeni yönetimden beklentimiz bu” dedi.

"Yeni yönetim Türkiye’nin önemini daha iyi anlıyor”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ilişkilerle ilgili, "Karşı karşıya kaldığımız zorluklara baktığımız zaman hem dünyada hem bizim bölgemizde bugün Türkiye ile ABD arasındaki güçlü bağlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Biz ABD’yi müttefik olarak görüyoruz, dost olarak görüyoruz. Yeni yönetimin de bir önceki yönetime göre Türkiye'nin önemini çok daha iyi anladığını bizzat görüyoruz” diye konuştu.

"Türkiye artık Türkiye'den büyüktür"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Nisan tarihinde yapılacak referandumla ilgili, "Türkiye artık Türkiye'den büyüktür. Türkiye sadece 781 bin kilometrekareden ibaret değildir. Türkiye artık sadece 80 milyondan ibaret değildir. O yüzden Türkiye'nin çok güçlü olması gerekiyor. Böyle bir güçlü Türkiye'yi yüzyıllardır bekleyenler var. Dünyanın dört bir yanında güçlü bir Türkiye bekleyişi içinde bulunan insanlar var" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, anayasa değişikliğine karşı olanlar için ise, "Avrupa’dakiler, Hollanda, diğer ülkeler Türkiye’yi çok sevdiğinden mi ‘Hayır’ için çalışıyor. Türklere bayıldıklarından mı? İslam’a sempati duyduklarından mı? Türkiye’nin istikrarını düşündüklerinden mi? Tam tersi değil mi? Tam tersi Türkiye’yi kıskandıkları için. Bir de şu ‘Cumhuriyet elden gidiyor bu sistemle’ diyenler var ya, bayılıyorum ben onlara, çok hoşuma gidiyor. Nereye gidiyor kardeşim, elden gidiyor. Ya söyle nasıl gidiyor, burada Cumhuriyetle ilgili ne var? Anayasada ‘Türkiye Cumhuriyetidir’ diyor. ‘Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal hukuk devleti’ diyor. Nereye gidiyor söyle?

Gidiyor, doğru gidiyor da Cumhuriyet gümbür gümbür 100’üncü yılına gidiyor. İşte bunlar böyle yaygara. Ne oldu? Onuncu Yıl marşında Türkiye’nin her yerini demir yollarıyla örmüşüz. Nerde demiryolları? Marş güzel söylüyor da, bir de diyor ya ‘Türk’e durmak yaraşmaz. Türk ileri.’ Hep geri gitmişiz, hep. Darbeler, koalisyon, darbeler koalisyon diye geriye geriye, AK Parti’ye kadar. Gitmemiz lazım ileriye ama marşlarla olmuyor, uygulama lazım uygulama” sözlerini aktardı.