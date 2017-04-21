Bakan Avcı’dan taziye mesajı

ARSEBÜK'üN Anadolu topraklarındaki mirasın insanlık tarihine ışık tutmasında önemli rol oynadığını belirten Bakan Avcı, “Arkeoloji alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ve yetiştirdiği öğrencilerle bu bilim dalına büyük hizmetleri geçen Güven Arsebük, topraklarımızdaki mirasın insanlık tarihine ışık tutmasında önemli rol oynamıştır. Ülkemizde ve yurt dışında önemli görevler üstlenen Güven Arsebük’e rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı diliyorum” dedi.