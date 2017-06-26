Bakan Avcı'nın acı günü

BAKAN Avcı'nın 89 yaşındaki dayısı, bir süredir tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Hastanesinde hayatını kaybetti. Cenazenin Bilecik Pazarlar ilçesine bağlı Demirköy Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi. Öte yandan cenazeye Bakan Avcı'nın da katılacağı öğrenildi.

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