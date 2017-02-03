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Bakan Albayrak Akkuyu için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak Akkuyu NGS'yi açmak için tarih verdi

Bakan Albayrak Akkuyu için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak Akkuyu NGS'yi açmak için tarih verdi

03 Şubat 2017 Cuma 19:40
Bakan Albayrak Akkuyu için tarih verdi
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu Nükleer Santrali'nin (NGS) nükleer teknoloji transferi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Akkuyu,'3+ teknolojiyle' alanında en ileri güvenlik standartlarına sahip olacak. Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine katkı sağlayacak Akkuyu NGS'yi inşallah, 2023'te hizmete almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 60 yıllık nükleer rüyasının ilk somut sonucu olan Akkuyu NGS'nin inşa çalışmalarını yerinde incelediklerini bildirdi.

Akkuyu NGS'nin nükleer transferi açısından stratejik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Akkuyu,'3+ teknolojiyle' alanında en ileri güvenlik standartlarına sahip olacak. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımı olan Akkuyu Nükleer Santrali, sadece Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesini ileri taşımayacak, Türkiye, nükleer tıptan sanayiye, uzay teknolojisinden tarıma, çok geniş yelpazede barışçıl nükleer ürün geliştirme kapasitesine de erişecek. Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine katkı sağlayacak Akkuyu NGS'yi inşallah, 2023'te hizmete almayı planlıyoruz."

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