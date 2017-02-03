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Bakan Albayrak Akkuyu için tarih verdi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak "Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine katkı sağlayacak Akkuyu NGS'yi inşallah, 2023'te hizmete almayı planlıyoruz" dedi

Bakan Albayrak Akkuyu için tarih verdi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak "Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine katkı sağlayacak Akkuyu NGS'yi inşallah, 2023'te hizmete almayı planlıyoruz" dedi

03 Şubat 2017 Cuma 16:40
Bakan Albayrak Akkuyu için tarih verdi!
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu Nükleer Santrali'nin (NGS) nükleer teknoloji transferi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Akkuyu,'3+ teknolojiyle' alanında en ileri güvenlik standartlarına sahip olacak. Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine katkı sağlayacak Akkuyu NGS'yi inşallah, 2023'te hizmete almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.  Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 60 yıllık nükleer rüyasının ilk somut sonucu olan Akkuyu NGS'nin inşa çalışmalarını yerinde incelediklerini bildirdi. Türkiye'ye, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefinde güç katacak Akkuyu NGS'yi, İnşallah 2023'te hizmete almayı hedefliyoruz. Akkuyu NGS'nin nükleer transferi açısından stratejik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Akkuyu,'3+ teknolojiyle' alanında en ileri güvenlik standartlarına sahip olacak. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımı olan Akkuyu Nükleer Santrali, sadece Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesini ileri taşımayacak, Türkiye, nükleer tıptan sanayiye, uzay teknolojisinden tarıma, çok geniş yelpazede barışçıl nükleer ürün geliştirme kapasitesine de erişecek. Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine katkı sağlayacak Akkuyu NGS'yi inşallah, 2023'te hizmete almayı planlıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
BakanBerat AlbayrakNükleer Tıp
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