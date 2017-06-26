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Bahçesinde bulduğu kargaları elleriyle besliyor

İstanbul Beykoz’da yaşayan Berat Akkaş, yuvalarından bahçesine düşen yavru kargaları elleriyle besliyor

Bahçesinde bulduğu kargaları elleriyle besliyor

İstanbul Beykoz’da yaşayan Berat Akkaş, yuvalarından bahçesine düşen yavru kargaları elleriyle besliyor

26 Haziran 2017 Pazartesi 13:03
Bahçesinde bulduğu kargaları elleriyle besliyor
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BEYKOZ İncirköy'de fotoğrafçı Berat Akkaş, evinin bahçesine iki yavru kargaya sahip çıktı. Yuvalarından düşen yavrulara veterinerde gerekli tıbbi müdahaleyi yaptıklarını belirten Akkaş, yavruların kedi ve köpeklere yem olmaması için yeteri derecede büyüyünceye kadar elleriyle besleyeceğini belirtti.
Leş Kargası türündeki iki yavru kargadan birini 3 hafta önce komşusunun bahçesinde bulduğunu söyleyen Akkaş, iki hafta sonra ise kendi bahçesinde diğer yavru kargayı bulduğunu söyledi.


Uçmayı bilmeyen yavruların kedi köpek gibi hayvanlara yem olmaması için uçmayı öğrenene kadar evinde bakmaya karar verdiğini belirten Akkaş “Annelerinin çam ağacının yüksek kesimine yuva yaptığı için geri koyma şansı olmadı. Beslenme ve kanat altında küçük bir yarası olan karga için veteriner arkadaşından destek aldığı gerekli tıbbi müdahaleyi yaptık, durumları şuan çok iyi fakat kendi hayatlarına kavuşması için daha 3 hafta daha misafir edeceğim” dedi.
Bu mevsimin meraklı yavru kuşların yuvadan düşme zamanı olduğunu kaydeden Akkaş, "Her an çevrenizde yavru bulabilirsiniz. Bu gibi durumlarda lütfen kuşlara ellemeyin ve almayın ebeveynleri onları takip ediyor ve uzaktan izler. Bu gibi durumlarda ilk önce yapılması gereken Orman Bakanlığı ve Milli Parklar ile irtibata geçerek onların bakımı ve doğal yaşama dönmelerini sağlamak" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul BeykozKarga
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