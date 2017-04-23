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Bahçeli’den ’uyum yasaları’ açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Referandum sonrası kabul edilmiş olan anayasanın uygulamaya geçebilmesi için bir uyum yasaları dizine ihtiyaç var. Anayasanın bugünkü şeklini oluşturmak için gayret veren bir siyasi parti, uyum yasalarında aykırı düşünmemesi lazım" dedi

Bahçeli’den ’uyum yasaları’ açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Referandum sonrası kabul edilmiş olan anayasanın uygulamaya geçebilmesi için bir uyum yasaları dizine ihtiyaç var. Anayasanın bugünkü şeklini oluşturmak için gayret veren bir siyasi parti, uyum yasalarında aykırı düşünmemesi lazım" dedi

23 Nisan 2017 Pazar 21:07
Bahçeli’den ’uyum yasaları’ açıklaması
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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi’nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından verilen resepsiyona katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin nemli açıklamalarda bulundu.

Yüksek Seçim kurulu (YSK), referandumun iptali için yapılan başvuruları değerlendiren Bahçeli, "Genelde hukukçular tarafından YSK kararının üzerinde herhangi bir değişiklik hiçbir kurum tarafından yapılmayacağı ifade ediliyor. CHP’nin müracaatları var. Onların da sonuçlarını bekleyelim. Herhalde bir hukuk devleti olarak bir noktada karara varacağız" ifadelerini kullandı.

"Memleket meselelerinde elimizi taşın altından çekmiyoruz ama bu hükümet ortağı olacağız anlamı taşımaz" diyen Bahçeli, "Uyum yasaları konusunda MHP’nin AK Parti ile ortak bir çalışması olacak mı?" sorusuna "Referandum sonrası kabul edilmiş olan anayasanın uygulamaya geçebilmesi için bir uyum yasaları dizine ihtiyaç var. Anayasanın bugünkü şeklini oluşturmak için gayret veren bir siyasi parti, uyum yaslarında aykırı düşünmemesi lazım. Aykırı konuları da karşılıklı görüşmelerle istişarelerle gidermesi lazım. MHP’nin seçimde Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Oktay Bey, bu anayasa tartışmalarını götüren Mehmet Bey, bu konuyla ilgili diğer arkadaşlarımız uyum yaslarından ne anlaşılması gerektiği konusunda bir ön hazırlığı vardır. Diğer siyasi partilerde de buna benzer hazırlıklar olursa karşılıklı görüşülür. Çalışılıyor, önemli bazı konular zaten geçmişten bu yana vardı. Devam ediyor" cevabını verdi.

"Anayasa değişikliği yapılsa da yapılamasa da zaman zaman Türkiye’de 3 konu tartışılır hale getirilir" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Siyasi partiler de bunu alışkanlık haline dönüştürmüştür. Bunlardan bir tanesi siyasi partiler kanunu. Birisi seçim kanunu, öbürü de milletvekili seçilme kanunudur. Yine gündemde olması tabiidir. Şimdiki halde baraj yüzde 10 görünüyor. Hatırlarsınız daha önceleri il barajları da vardı; yüzde 20 ile 25 arasında. Onlardan vazgeçildi yüzde 10’da kalındı Türkiye genelinde. Bakalım görüşmeler ve diyaloglar sonrası ne çıkar onu bilemiyorum."

"Bir şey söylemişsem onun arkasındayım. Gereği yapılacak"

Bir programda parti içerisinde FETÖ’cülerin olduğunu ve kendisinin de bunu bildiğini söylediği hatırlatılarak, bu kişilerle ilgili bir çalışma yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruyu şöyle cevaplandırdı:

"Bizim bugüne kadar ne yaptığımızı zannediyorsunuz. Bir şey söylemişsem onun arkasındayım. Gereği yapılacak."

Bir gazetecinin "Kemal Kılıçdaroğlu 2 kez kürsüye çıkınca gülümsemeniz dikkat çekti" ifadeleri üzerine Bahçeli, "Neye güldüm acaba? Sayın Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında son nokta koyması var. Nokta koyduktan sonra ikinci defa çıkıp bir nokta koymasına ben tebessüm ettim. Virgül deseydi belki devamı gelirdi" diye konuştu.

Terörle mücadele konusunda Genelkurmay Başkanı açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise Bahçeli, "Terörle mücadele süreklilik almalı ve durmamalıdır" dedi.

Bir gazetecinin "Yeni dönemde kabinede bakan koltuklarında MHP’li isimleri göreceğiz mi?" sorusuna Bahçeli, "Halihazırda 65. Hükümet Meclis’te 316 milletvekili desteğiyle faaliyetini sürdürüyor. MHP yerinde duruyor şimdi" cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
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