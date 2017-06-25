Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na bozkurt işareti yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramının ilk gününde Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli'ye, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul yürüyüşünde bozkurt işareti yapması soruldu.

16 Nisan referandumu öncesi de benzer bir durumun yaşandığı ve kendisinin "memnun oldum" dediği hatırlatılan Bahçeli'nin, dünkü bozkurt işaretine yorumu ise şöyle oldu:

"Samimiyse başımın üstünde yeri var. Yok ülkücü camiayı kandırdığını sanıyorsa kendi kanıyor farkında değil..."