Bahçeli'den Rusya çıkışı!

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa mitinginde yaptığı açıklamada, “20 Mart günü yabancı bir haber ajansı Rusya’nın Afrin’de üs kuracağını duyurmuştur. Rusya ise üs değil ateşkes izleme merkezi olacağını açıklamıştır. Ne var ki gerçekler Rusya’nın iddia ettiğinin tam tersidir. Rusya’nın Afrin’e zırhlı araçlarla, askeri birlik yığdığı görüntülenmiş ve suçüstü basılanlar belgelenmiştir” dedi.

16 Nisan’da yapılacak referandum öncesi ‘Evet’ çalışmalarını sürdüren MHP Lideri Devlet Bahçeli, Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Gökdere meydanında partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Yaklaşık 10 bin vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen mitingde önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli, sözlerine 16 Nisan’da yapılacak referandumunun barışa, huzura, dirilişe milli birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını temenni ederek başladı.



“Vahşi operasyonlar Türk İslam aleminin üzerine kapaklanmıştır”

Gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak için vatandaşların sorumluluk üstleneceğini ifade eden Bahçeli, “Bugüne kadar tam 6 kez referandum gerçekleştirilmiştir. Bir yenisi daha önümüzdedir. Türk milletinin içine çekildiği fiili çıkmaz 16 Nisan’da tavsiye edilmelidir. Ülkemiz mevcut hal ve şartlarda daha fazla mesafe alamaz. Asla bile ayakta kalamaz, istikrarı kalıcı olamaz. İçinde bulunduğumuz geniş coğrafyaya bakınız. Komşu ülkelerin ağrılı, sancılı, kanlı tükenişine dikkat ediniz. Etrafımız husumet çemberidir. Küresel komple faal ve acımasızdır. Vahşi operasyonlar Türk İslam aleminin üzerine kapaklanmıştır. Suriye felakete düşmüş, günden güne erimektedir. Terör örgütleri Suriye’ye iyice konuşlanmıştır. Türkiye’nin milli bekasını tehdit eden risk ve olumsuzluklarda tehlikeli artış yaşanmaktadır. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’daki kahramanca mücadelemizi çekemeyenler yeni oyunlar peşindedir. ABD’deli askerlerin ardından Rus askerleri de PYD, YPG armalarıyla poz vermektedir. Bu bir defa milletimize meydan okumaktır. Türkiye’nin “PYD’nin Menbiç’ten çekilmemesi halinde vururuz” açıklamasını ciddiye ve dikkate alan yoktur. Sınırlarımızın hemen dibindeki Afrin, Cezire, Kobani’de PYD sözde federal yönetim ilan etmiştir” dedi.

“Gerçekler Rusya’nın iddia ettiğinin tam tersidir”

‘Rusya, Suriye topraklarında özerk ve federal yönetim kurulmasından bahsetmektedir’ diyen Bahçeli, “20 Mart günü yabancı bir haber ajansı Rusya’nın Afrin’de üs kuracağını duyurmuştur. Rusya ise üs değil ateşkes izleme merkezi olacağını açıklamıştır. Ne var ki gerçekler Rusya’nın iddia ettiğinin tam tersidir. Rusya’nın Afrin’e zırhlı araçlarla, askeri birlik yığdığı görüntülenmiş ve suçüstü basılanlar belgelenmiştir. PYD, PKK ofisleri Moskova’dadır. Rusya, Esed, PYD, YPG ittifak halindedir. ABD ise bu koalisyona örtülü destek vermektedir. Suriye’nin bölünmesi konusunda derin ve tesirli bir işbirliği yapılmaktadır. Bu durum Türkiye için güvenlik sorunudur. DAEŞ ile mücadele örtüsü altında etrafımızdaki kuşatma daralmaktadır. Türkiye’nin 24 Ağustos 2016’da başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı’nda başarısız olması halinde vatan topraklarımız direk tehlikeye girecektir. Güneydoğu ve Doğu Anadolu ateşe atılmış olacaktır. Karşımızdaki jeopolitik buğranın telafisi mümkün olmazsa toprak ve insan kaybımız kaçınılmaz hale gelecektir. Biz Fırat Kalkanı Harekatı’nda sonuna kadar gidilmesini bu nedenle hep istedik, gündem tuttuk. Kahraman Mehmetçiğin başarısı için duamızı esirgemedik. Devletimizin ve hükümetin arkasında durduk. Çünkü konu Türkiye’dir dedik. Çünkü konu vatan ve milletin selametidir kararlılığında olduk” şeklinde konuştu.

“Bekamızın derdine düşmek, Türkiye’yi savunmak zorundayız”

Ağırlaşan sorunların sadece Suriye’de olmadığını ifade eden Bahçeli, “Irak’ta Türkiye’nin güvenliğini tehlikeye atacak gelişmeler yaşanmaktadır. Bu ülkenin toprak bütünlüğü tartışılmaktadır. Türkmenlerin hak ve tarihsel çıkarları zedelenmektedir. Sözde Kürdistan bayrakları şerefsizce asılmaktadır. Barzani’nin tehdit ve tuzakları soydaşlarımızın varlığına kastetmektedir. PKK Kandil’den sonra Sincan’a yerleşmiştir. Milli güvenliğimiz doğrudan hedeftir. Bekamızın derdine düşmek, Türkiye’yi savunmak zorundayız. El ele vermek mecburiyetindeyiz. Gidecek yerimiz yoktur. Bu kutlu vatan topraklarında yaşamak dışında ikinci seçeneğimiz bulunmayacaktır” diye konuştu.

“Avrupa ülkeleri 16 Nisan referandumundan rahatsızdır”

Bursalı vatandaşlara, “Türkiye’nin düşmanlarına karşı aynı safta mısınız?” şeklinde soru yönelten Bahçeli, “Bu evetler Bursa’nın sarsılmaz iradesidir. Bu evetler hainleri hüsrana uğratacaktır. Tüm dünyanın gözü Türkiye’dedir. Avrupa ülkeleri 16 Nisan referandumundan rahatsızdır. Milletimizin kaderine sahip çıkacak olması Hollanda’sından Almanya’sına kadar birçok ülkeyi korkutmaktadır. Türk milleti 16 Nisan’da oyunu bozacaktır. Hollanda ve Almanya Türkiye Cumhuriyeti’nin bakan ve milletvekillerine her türlü zorluğu çıkarırken teröristlerle düşüp kalkacak kadar ilkeldir. Türkiye küstahça aşağılanmaktadır. PKK’lılar Almanya ve Hollanda sokaklarında cirit atmaktadır. İnsanlık değerlerinden bahsedenlerin gerçek yüzleri Suriye’de ve Irak’ta deşifre olmaktadır. Çifte standart Avrupa’ya hakimdir. Türkiye zulme baş eğmez, taviz vermez. Haçlı kalıntılarına eyvallah etmez” dedi.

“Evet diyerek hayırsızları deliye çeviriyor, alayını zelzele gibi sallıyorsunuz”

‘ABD terörizme verdiği desteği ne çabuk unutmuştur?’ diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“PKK’ya verilen silah ve mühimmatları nasıl izah edecekler? ABD’ye diyorum ki, “PYD YPG’ye bak, onların caniliklerine kafayı tak."FETÖ’nün ele başısı haini neden ülkemize iade etmekten sakınıyorlar? Bu alçak teröristin çetesi Türkiye’ye işgale kalkışmadı mı? ABD bunu neden görmez? Niye kabullenmez? 15 Temmuz’da FETÖ parmağını ABD’de görmek, Almanya anlamak istemiyorsa işgal girişiminin kumanda merkezinde hangi ülkeler vardır? ABD ve Almanya’nın bu soruya cevabı olacak mıdır? Türkiye’nin yıkımını bekleyenler çok bekleyeceklerdir. Türk milleti tek yürektir. Milli ruh kale gibi aşılmazdır. 16 Nisan’da millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz. 16 Nisan gelip çattığında tertemiz iradenizle sandığın başına gittiğinde Türkiye’ye sahip çıkacak mısınız? Evet diyerek hayırsızları deliye çeviriyor, alayını zelzele gibi sallıyorsunuz. Evet diyorsak bu Türkiye’nin yüksek çıkarları içindir.”

“Parçalanmanın kıyısında durduk”

15 Temmuz’un vatan, millet ve istiklal kaybının an meselesi olduğunu çıkarttıklarını ifade eden Devlet Bahçeli, “Parçalanmanın kıyısında durduk. Felaket hepimizi yiyip bitirecekti. Böyle durumlarda sistemsel değişimler normaldir, beklenmelidir. ‘Hayır’da ısrar eden CHP lideri 15 Temmuz’u ağzına almıyor. Eleştirilerini sürdürüyor. Aslında kendi partisinin freni patlamış, şanzumanı dağılmış, göremiyor. Hayır çıkarsa Türkiye’nin yeni darbelere gebe olduğunu ya anlamıyor ya da kafası almıyor. CHP’nin yanında elikanlı PKK, FETÖ, ‘Hayır’cı yoldaşları varken çok şükür bizim yanımızda Bursa vardır, Türk milleti ayaktadır. Elbette hevesleri kursaklarında kalacaktır. Bursa hak ettiği demokrasi dersini verecektir. Bunlar kaçamayacak. 16 Nisan’dan sonra yakayı ele vereceklerdir. Biz bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Küresel güçlerin bölgemizdeki kanlı tezgahlarını devletle birlikte olarak dağıtacağız. Hayırsızların, hayır kuşağında buluşmuşların, ‘Cumhuriyet elden gidiyor, diktatörlük geliyor’ demelerine bakmayıp, ‘Evet’ diyeceğiz. Biz Türkiye’nin diriliş ve toparlanmasına evet diyoruz” dedi.

“Evet deyip bölücü düşmanlara dünyayı dar edeceğiz”

‘Bidon kafalı’, ‘makarnacılar’ diyenleri sandığa gömmek için ‘Evet’ diyeceklerini dile getiren MHP Lider Bahçeli, “Her vatan evladı bir ve eşittir. Hayır diyen kardeşlerim, Türkiye’nin şartlarını düşünün. Gelişmeleri yorumlayın, inceleyin. Samimiyetle hayır kararınızı tekrar gözden geçirin. Biliniz ki hayırda hayır yoktur. Henüz vakit varken hayırdan vazgeçin. Hayır lobisi içindeki örgüt ve partiler bekanın karşısındadır. Biz şahsa değil, sistemin bakiliğine ‘Evet’ diyoruz. Evet deyip bölücü düşmanlara dünyayı dar edeceğiz. En doğrusu neyse Bursa’nın onu yapacağına inanıyoruz. PKK ‘Hayır’ diyormuş varsın desin. Kendini Türk milliyetçisi sanan hayırsızlar düşünsün. Ülkücü hareket oy veren, vermeyen kardeşiyle beraberdir. FETÖ’cülerin algı oyunları tutmayacaktır. Yeni darbeden bahsedenler, yeni istila hareketi olursa bu vatanı korkusuzca savunacağız, darbeye kalkışanları rezil edeceğiz. Yemin Türklüğün bekasıdır. Yemin Türk milletinin birliğidir. Türkiye sizinle tarih yazacaktır” şeklinde konuştu.