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Bahçeli'den flaş açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısındaki konuşmasında neden "evet" dediklerini böyle açıkladı

Bahçeli'den flaş açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısındaki konuşmasında neden "evet" dediklerini böyle açıkladı

07 Şubat 2017 Salı 12:07
Bahçeli'den flaş açıklamalar
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BAHÇELİ'NİN konuşmasında öne çıkanlar

Aramıza karamsarlık koymaya çalışan mihraklar dün olduğu gibi bugün de vardır.

MHP ecdadımızın buyruklarına sonuna kadar bağlı ve sadıktır.

MHP, her türlü engellemeye rağmen milletine hizmet etmenin gururuyla yoluna devam etmektedir.

İlkesizler bir kez daha devrededir. İradesizler faliyettedir. Milletten korkanlar, kaçanlar faaldir.

Milli iradeden umudunu kesmiş olanlar nifak kuyruğundadır. Hoplasalar da zıplasalar da Türk milletinin egemenlik haklarına asla ambargo koyamayacaklardır.

Millet son karar merciidir. Millet bağlayıcı söz ve iradenin ta kendisidir.

İşbirlikçiler hiç durmadı. Devamlı kör bir arayış içinde oldular. Aralıksız MHP düşmanlığını diri tuttular. Ama unuttukları veya göremedikleri bir gerçek vardı ki o da şudur; MHP, Türk tarihinin cesaret dolu bir simgesidir.

Siyasetimizin ilkeleri 48 yıldır değişmemiştir. Ülkülerimizin omurgası 48 yıldırdeğişemiştir.

Tozumzda oynayanlar herzaman olduğu gibi kaybetmeye şimdiden mahkumdur.

Özellikle anayasa değişikliğinde 'evet kararımızda bu böyledir.

MHP meselelelre kavrayış derinliği ile yaklaşmaktadır.

Başkaları gibi sorumsuz davrnamayız. Akıntıya karşı kürek çekmek yerine akıllıca yön vermeyi tercih ederiz.

8-9 şubatta partimizin 48. kuruluş yıl dönümüzde kimseye minnet borcumuz yoktur. Bizden alacaklı olan da yoktur

Pazarlık ve arka kapı siyaseti bize uzaktır.

Fitnekolikler bilsinler ki her zaman var olacağız.

Bu kadar haklı olan bu kadar da hakkı yenmiş bir dava olmamıştır.

48. yıldönümüzde Başbuğumuz Alparslan Türkeş'e ve edebiyete intikal eden dava arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum

Anayasa değişikliği teklifi 2 Şubat'ta cumhurbaşkanına sunulmuştur.

Türk milleti sandıkta kararını verecektir. Millet anayasa değişikliğine damga vuracaktır.

Ümit ediyorumki bu değişiklik ülkenin önünü açacaktır. Anayasa değişikliği ihtiyaçtır. Toplumlar değiştikçe İhtiyaçlarda değişir.

Biz her ihtimali değerlendirmek zorundayız. Öyle de yapıyoruz.

BAŞKANLIK SİSTEMİNE NEDEN EVET DEDİK?

11 Ekim 2016'dan beri sadece bizi eleştiriyorlar.

Bugün malum şer ve kriz ittifakı emel birliği etmiş, anayasa değişikliği konusundaki tutumumuzu eleştiriyor. CHP, HDP, FETÖ, PKK, DHKP-C, ÖDP, EMEP, TKP eli kanlı aydınlıkçılar, sözcüler, kendilerine milliyetçi diyenler... Size ne? Size mi soracaktık. Anayasa değişikliğine niye ihtiyaç duymuşuz. Ne yani izni sizden mi alacaktık? Başkanlık sistemine neden 'evet' demişiz. AKP'nin ve Cumhurbaşkanı'nın nasıl oluyorda peşine takılmışız...

Ancak Kandil ve Pensilvan'yanın yoklama kaçaklarının enselerinden tutacağımız günler yakındır.

Anayasa değişikliğine 'evet' diyoruz ya, sancıları ondandır.

İSTİSNASIZ ERDOĞAN'I SEÇECEĞİMİZİ HERKES BİLMELİ"

Eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında tercih hakkımız olursa istisnasız Erdoğan'ı seçeceğimizi herkes bilmeli. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da devlet için "evet" cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için "evet" diyeceğiz. MHP, dünkü sözlerini çiğnememiş, inkar etmemiştir.

"CHP ŞAMARI YİYECEK"

Bozguncuları, Anadolu'nun tozlu yollarını bilmeyen, bunlara üstten bakan, sonradan görmeleri 'evet' ile susturacağız. CHP milletten şamarı yiyecek, HDP ile birlikte sandığın dibine tortu gibi çökecektir. 'Evet' ile millet kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
MHPDevlet BahçeliMilli Irade
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