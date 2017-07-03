Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100522
ALTIN
139.717
DOLAR
3.5558
STERLIN
4.6028
EURO
4.0390
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Tatil hastalıklarından korunmak için 10 öneri
Tatil hastalıklarından korunmak için 10...
'Erkekler en çok meme küçültme ameliyatı yaptırıyor'
'Erkekler en çok meme küçültme...
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Flaş Haber
Alanya'da korkunç kaza!
Kapat

Babası gözleri önünde öldürüldü

Konya'da 41 yaşındaki Necati Acar, parkta tartıştığı 68 yaşındaki Ali Sezer tarafından bacağından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan Necati Acar, oğlu 13 yaşındaki Yaşar Acar ile birlikte uzaklaşmaya çalıştı, ancak aşırı kan kaybı sonucu yaşamını yitirdi. Babası gözleri önünde ölen Yaşar Acar, şoka girdi ve "Bayılmış olmasın. Babam nasıl ölür" diyerek ağladı.

Babası gözleri önünde öldürüldü

Konya'da 41 yaşındaki Necati Acar, parkta tartıştığı 68 yaşındaki Ali Sezer tarafından bacağından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan Necati Acar, oğlu 13 yaşındaki Yaşar Acar ile birlikte uzaklaşmaya çalıştı, ancak aşırı kan kaybı sonucu yaşamını yitirdi. Babası gözleri önünde ölen Yaşar Acar, şoka girdi ve "Bayılmış olmasın. Babam nasıl ölür" diyerek ağladı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 23:55
Babası gözleri önünde öldürüldü
banner404

OLAY, saat 15.30 sıralarında  merkez Selçuklu İlçesi Ak Şemsettin Mahallesi Anadolu Parkı'nda meydana geldi. Necati Acar, oğlu Yaşar Acar'ı yanına alıp, parkta Ali Sezer ve Sezer'in oğlu 35 yaşındaki Mustafa Sezer, gelini 29 yaşındaki Nurgül Sezer ile buluştu. Grup bir süre sohbet etti. Ardından Necati Acar ile Mustafa Sezer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Sezer, Acar'ı sol bacağından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Necati Acar, oğlu Yaşar Acar ile birlikte parktan uzaklaşmaya çalıştı. Ancak aşırı kan kaybı sonucu bir süre sonra yere yığıldı. Babası gözleri önünde bıçaklanan Yaşar Acar, çığlık atarak çevresinden yardım istedi. Bu sırada bir mahalle sakini Necati Acar'ın, kan kaybını önlemek için yaralı bölgesine tampon yaptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlileri Acar'ın öldüğünü belirledi.

Bunun üzerine polis, şoka giren Yaşar Acar'ı, parktan uzaklaştırıp sakinleştirmek istedi. Babasının öldüğüne inanamayan Yaşar Acar, "Bayılmış olmasın. Ağabey, babam öldü mü?" diyerek ağladı. Olayı haber alarak parka gelen Necati Acar'ın babası Yaşar Acar ise "Evladım gitti. Evlat gitti. Eğer bu mahalle de bu olaya biri karıştıysa kanını yerde koymayacağım. İnanamıyorum, ağlayamıyorum" diye sinir krizi geçirdi. Necati Acar'ın yakınlarını polisler güçlükle sakinleştirdi.

Necati Acar'ın cesedi otopsi için özel bir hastanenin morguna götürüldü. Ali Sezer, Mustafa Sezer ve Nurgül Sezer polis tarafından gözaltına alındı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Konya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 mahalle boşaltıldı!.. Kontrol altına alınamıyor
2 mahalle boşaltıldı!.. Kontrol altına alınamıyor
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı!
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı!
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals