Baba ile çocuklarına ateş açıldı

OLAY, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörleriyle tarlalarından evlerine dönen Cemal Üstün ile yanında bulunan kızı Merve (18) ve oğlu Kasım’a (10) henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı. Yaralanan Cemal ve Merve Üstün olay yerine gelen ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Boynundan vurulan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen baba Üstün'ün ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kasım Üstün‘ün yara almadan kurtulduğu saldırı sonrası soruşturma başlatıldı. Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri saldırgan ya da saldırganları aramaya başladı.