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Az önce açıkladı! İndirim yapılacak 

Son dakika haberi: Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurul toplantısı sonrası yaptığı açıklamada,vergisini zamanında ödeyen mükelleflere yüzde 5 indirim yapılması için Bakanlar Kurulu'nun yetki verdiğini açıkladı.Kurtulmuş, varlık fonuyla ilgili ise "Burada büyük kamu şirketlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesi söz konusudur" dedi

Az önce açıkladı! İndirim yapılacak 

Son dakika haberi: Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurul toplantısı sonrası yaptığı açıklamada,vergisini zamanında ödeyen mükelleflere yüzde 5 indirim yapılması için Bakanlar Kurulu'nun yetki verdiğini açıkladı.Kurtulmuş, varlık fonuyla ilgili ise "Burada büyük kamu şirketlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesi söz konusudur" dedi

06 Şubat 2017 Pazartesi 15:59
Az önce açıkladı! İndirim yapılacak 
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BAKANLAR Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında  Çankaya Köşkü'ndeki toplandı. Toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu'nda görüşülen konulara ilişkin şunları anlattı: "Yeni bir teknoloji yönetim modeline ihityaç var. Bilim, Sanayi İcra kuruluna dönüştürülmesi, yeni bir yapı kurularak üniversitelerin daha etkin bir şekilde arge çalışmalarına sokulması, özel sektörün bu işi yükleneceği bir ortam hazırlanmaktadır. Üniversite ve TÜBİTAK'ın yapısının üzerinde durulmuştur. Küresel rekabette en önemli alanlardan birisi budur. 


VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENE İNDİRİM GELİYOR

Bakanlar Kurulumuzda vergilerle ilgili yapılacak düzenlemeler gündeme geldi. Önümüzdeki günlerde adımlar atılacaktır. Vergisini zamanında ödeyen vatandaşlarımız için yüzde 5'e kadar indirim yapılacak bir uygulama hayata geçirilecek.Bunun için Bakanlar Kurul yetki verdi."

VARLIK FONU

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kurtulmuş bazı kurum ve kuruluşların devredildiği Varlık Fonu ile ilgili ise şöyle konuştu: "Büyük kamu şirketlerinin daha iyi yönetilmesi ile ilgili bir niyet vardır burada.  Devletin elinde kuvvetli bir kaynak oluşturulması savunulmaktadır. Ekonomik salvolara karşı daha dinamik bir yapıya kavuşması öngörülmektedir. Türkiye ekonomisinin gücünü  göstermek, birtakım dışarıdan müdahalelere karşı kuvvetlenmesini sağlamak için  tabiri caizse 'garanti' mahiyetinde olan bir fondur. Savunma Sanayii'nden ilgili  kaynağın buraya aktarılmasının amacı, aynı şekilde kullanımın aynı kaynakta  toplanarak, daha etkin kullanımını sağlayabilecek bir adımın atılmasıdır."

YERSİZ VE YANLIŞ

Varlık Fonuyla  ilgili ile ilgili 'Düyun-u Umumiye' iddialarıyla sert yanıt veren Kurtulmuş,  "Düyun-u Umumiyefalan gibi sözlerin de son derece yanlış ve yersiz  olduğunu ifade etmek isterim. Varlık Fonunun bizatihi kendisi milli bir  kuruluştur, milli bir oluşumdur. Ekonominin milli tarafını güçlendirmek için  atılan bir adımdır" dedi.

AK PARTİ'NİN SLOGANINI AÇIKLADI 

Referandum süreciyle ilgili de konuşan ve Ak Parti'nin Referandum sloganını açıklayan Kurtulmuş şöyle devam etti: "Eğer bugün Türkiye bir Suriye bir Irak olmadıysa bunun en başlı sebeplerinden biri Türkiye'deki sandığın ortada olmasıdır. Kimisi evet diyecek kimisi hayır diyecek. herkes bu süreç içerisinde istediğini ortaya koyacak. Bu bir parti seçimi değildir.Burada kimse demokratik bir yarış olacağından endişe etmesin. Sonucunda millet ne derse başımızın gözümüzün üstünedir. Biz pozitif bir kampanya yürütüyoruz.Sloganımız 'Yeni Türkiye için evet.' Biz kampanya boyunca eveti anlatacağız ve halkımızın büyük bir çoğunluğunun evete destek vereceğini görüyoruz."

ASTANA VE CENEVRE SÜRECİ 

Suriye'de ateşkes süreci ile ilgili konuşan Kurtulmuş, "6 yıldır devam eden bu iç savaş sonrasında ilk sefer muhaliflerle rejim unsurlarının bir araya gelmesidir. Astana başarılı bir şekilde sona ermiştir. Astana süreci Cenevre sürecinin alternatifi değildir. Biz Türkiye olarak Cenevre sürecine destek veriyoruz. Nerede olduğu fark etmez, bir an evvel barış görüşmelerinin tamamlanmasıdır. Türkiye diplomatik gücünü ortaya koyuyor" dedi.

İNCİRLİK ÜSSÜ VE İSTİHBARAT PAYLAŞIMI 

İstihbarat paylaşımı ile ilgili de konuşan Kurtulmuş, " Koalisyon güçleri istediğimiz desteği vermediklerini bir defa ifade etmek isterim. Sahada Türkiye pratik olarak silahlı mücadele veren tek ülke. Hem DEAŞ'a karşı, hem de PKK/PYD unsurlarının Türkiye'ye zarar verecek unsurlarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bizim  dostlarımızdan, müttefiklerimizden beklediğimiz, sadece DEAŞ'a karşı birtakım  bilgilerin, bulguların ya da istihbaratın paylaşılması değil. Aynı şekilde  PKK/PYD unsurlarının da Türkiye'ye karşı hareketlenmeleri konusunda Türkiye'nin  bilgilendirilmesidir. Dostluk, müttefiklik bunu gerektirir. Son zamanlarda,  bilgi, istihbarat paylaşımında olumlu gelişmeler vardır. Ama bütünüyle, bütün  bilgilerin paylaşıldığı istihbarat paylaşımını da beklediğimizi ifade etmek  isterim" ifadelerini kullandı. 

İTİRAFÇI PİLOTLAR GERİ Mİ DÖNÜYOR?

İtirafçı olan pilotların göreve geri döndüğü iddialarıyla ilgili konuşan Kurtulmuş, "Bir FETÖ'cünün itirafçı olması aklandığı anlamına gelmez. Mahkemeler sonucunda olumlu bir sonuç çıkarsa ona göre durum değerlendirmesi yapılır" dedi.

DEAŞ OPERASYONLARI

Türkiye'nin 29 ilinde DEAŞ'a karşı yapılan opersayonları da değerlendiren Kurtulmuş, "Operasyonları ve DAEŞ'in Türkiye tehditi: Biz bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz derken hamasi bir retorikle bunu söylemiyoruz. Bu terör örgütlerinin mutlaka diz çöktürülmesi Türkiye'nin bekası için zorunlu. DEAŞ, PKK, FETÖ'ye karşı bütün operasyonlar yapılacak. Son DEAŞ operasyonu da bu kapsamda yapılmıştır. Türkiye içerisinde insan kaynaklarının toparlanması, örgütle temasının kesilmesi bakımından yapılan bir mücadeledir.  Şurada burada çok sayıda tehditler oluyor. Buna karşı ilave tedbirler alınıyor. Bunlar değerlendiriliyor" şeklined konuştu.
 


 

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